विक्रमगड आश्रमशाळेत विद्यार्थ्याची आत्महत्या
विक्रमगड आश्रमशाळेत
विद्यार्थ्याची आत्महत्या
विक्रमगड, ता. २४ (बातमीदार) : विक्रमगड तालुक्यातील माण येथील आदिवासी आश्रमशाळेत आठवीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याची घटना साेमवारी (ता. २४) घडली आहे. तुषार संतोष वांगड (वय १४, रा. सवादे) असे त्याचे नाव आहे. विद्यार्थी कुटुंबातील सलग मृत्यूमुळे मानसिक तणावातून त्याने हे टाेकाचे पाऊल उचलल्याचे प्राथमिक तपासातून समजत असल्याचे पाेलिसांनी सांगितले.
तुषारच्या आईने दुसरे लग्न केले असून ती तुषार आणि त्याच्या भावापासून वेगळी राहते. मधल्या काळात तुषारच्या वडिलांनी आत्महत्या केली. त्यानंतर या दाेन मुलांचे संगोपन त्यांची आजी करीत होती. आजीचेही एप्रिलमध्ये निधन झाले. पालकांचे छत्र हरपल्यानंतर तुषार मानसिक तणावाखाली हाेता. साेमवारी त्याने वसतिगृहातील सर्व विद्यार्थी गेले हाेते. तुषार तेथेच राहिला हाेता. दाेन वर्गमित्र शैक्षणिक साहित्य आणण्यासाठी पुन्हा वसतिगृहात गेले असताना तुषार हा नायलॉनच्या दोरीने गळफास घेतल्याच्या स्थितीत आढळून आला. या घटनेची माहिती शाळा प्रशासनाने पाेलिसांना दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.