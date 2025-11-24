अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ची उपकरणांवर ६० टक्के सवलत अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ची उपकरणांवर ६० टक्के सवलत
मुंबई, ता. २४ : अदाणी इलेक्ट्रिसिटीने ग्राहकांसाठी विजेच्या उपकरणांची विशेष योजना आणली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना घरगुती आणि स्वयंपाकघरातील उपकरणे सवलतीच्या दरात मिळतील. या योजनेत घरगुती आणि स्वयंपाकघरात लागणारी नवी उपकरणे खरेदी केल्यास ग्राहकांना त्यावर मॉडेलनुसार २१ ते ६० टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळेल.
अदाणी इलेक्ट्रिसिटीने या योजनेत एलजी, सॅमसंग, गोदरेज, मित्सुबिशी, आयएफबी, बजाज, प्रेस्टीज, हॅवेल्स आणि विजय सेल्स अशा प्रमुख ब्रँडबरोबर भागीदारी केली आहे. वातानुकूल यंत्र आणि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन आणि कपडे सुकवणारे यंत्र, डिश वॉशर आणि मायक्रोवेव्ह ओव्हन, इंडक्शन कूकटॉप, गिझर-वॉटर हीटर, टोस्टर, सँडविच मेकर आणि अन्य अनेक उपकरणे या योजनेत मिळतील. मर्यादित काळासाठी लागू असलेली ही विशेष ऑफर अदाणी इलेक्ट्रिसिटीच्या सर्व प्रकारचे वीजदर लागू असलेल्या ग्राहकांसाठी उपलब्ध आहे.
ही ऑफर मिळवण्यासाठी अदाणी इलेक्ट्रिसिटीच्या १९१२२ या २४ तास सुरू राहणाऱ्या हेल्पलाइनवर फोन करून आपला कस्टमर अकाउंट नंबर त्यांना सांगा आणि या ऑफरसाठी नोंदणी करा. अदाणी इलेक्ट्रिसिटीच्या वेबसाईटवर जाऊन हव्या त्या उपकरणांचा संपूर्ण तपशील, त्यांच्या ब्रँडचे नाव आणि सवलतीची किंमत पाहा. यानंतर त्या उत्पादनांचे विक्रेते, कामाच्या तीन दिवसांत अदाणीच्या ग्राहकांना संपर्क करून खरेदीची पुढील प्रक्रिया सांगतील.
