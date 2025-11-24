प्रतीक्षा नगरमधील चार संक्रमण इमारती धोकादायक
प्रतीक्षानगरमधील चार संक्रमण इमारती धोकादायक
मुंबई आयआयटीचा अहवाल; म्हाडाकडून घरे रिकामी करण्याची नोटीस
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : शीव-प्रतीक्षानगर येथील संक्रमण शिबिराच्या चार इमारती धोकादायक असल्याचे समोर आले आहे. मुंबई आयआयटीने केलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये या इमारती वास्तव्यासाठी सुस्थितीत नसल्याचे समोर आले असून, त्या पार्श्वभूमीवर म्हाडाने या इमारतींवर फलक लावत रहिवाशांना सदनिका रिकाम्या करण्याचे आवाहन केले आहे.
मुंबई शहरातील अतिधोकादायक झालेल्या उपकरप्राप्त (सेस) इमारती रिकाम्या केल्यानंतर येथील रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित केले जाते. त्यानुसार प्रतीक्षानगर येथे म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या चारमजली ५६ इमारती आहेत. त्यापैकी जुन्या झालेल्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट केले असून, त्यापैकी इमारत क्र. टी-३६, टी-३७, टी-५३, टी-५४ धोकादायक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याची दखल घेत म्हाडाच्या उपमुख्य अधिकारी (संक्रमण गाळे, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ) यांनी या इमारती धोकादायक असल्याची नोटीस लावत घरे रिकामी करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे रहिवाशांमध्ये खळबळ उडाली असून, आम्हाला हक्काचे घर कधी मिळणार, असा सवाल केला जात आहे.
------
रहिवाशांसमोर दोन पर्याय
- या इमारती धोकादायक झाल्याने रहिवाशांना म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या अखत्यारितील संक्रमण शिबिरातील उपलब्ध असलेले गाळे वितरित करण्यात येतील.
- म्हाडाकडे गाळा उपलब्ध नसल्यास अथवा रहिवासी स्वतः दुसरीकडे वास्तव्याची पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून घेत असल्यास दरमाहप्रमाणे २० हजार रुपये भाडे देण्यात येईल.
- वरील दोन्ही पर्यायांपैकी एक पर्याय स्वीकारावा व तसे मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळांतर्गत संक्रमण गाळे विभागास तत्काळ कळविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, दोन्हीपैकी एक पर्याय न स्वीकारल्यास व भविष्यात या इमारतींची पडझड होऊन जीवित अथवा वित्तहानी झाल्यास संबंधित रहिवासी जबाबदार राहील, असे म्हाडाने स्पष्ट केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.