सेंचुरी मिलची सहा एकर जागा लिलावात काढणार?
शिवडी, ता. २५ (बातमीदार) : मुंबई महापालिकेने वरळी येथील सेंच्युरी मिलचा सहा एकर भूखंड विक्रीसाठी लिलावात काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया सुरू होणार आहे. हा भूखंड सुमारे ४५ ते ५० वर्षांच्या भाडेतत्त्वानंतर महापालिकेच्या ताब्यात आला आहे आणि नव्या धोरणानुसार त्याची विक्री केली जाणार आहे. महापालिकेच्या या निर्णयामुळे गिरणी कामगारवर्गात संतापाचे वातावरण पसरले आहे.
काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या गिरणी कामगार कृती समितीच्या बैठकीत, कामगार नेते गोविंदराव मोहिते यांनी मागणी केली होती, की ‘लॅन्ड सिलिंग ॲक्ट’ अंतर्गत महापालिकेकडे आलेल्या सेंच्युरी मिलचा हा सहा एकर भूखंड गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी वापरण्यात यावा. विशेष म्हणजे, या मागणीवर मुख्य सचिवांच्या बैठकीत सहमती दर्शवण्यात आली होती. असे असतानाही जागा लिलावात काढल्याबद्दल राष्ट्रीय मिल मजूर संघाचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. या प्रश्नावर कामगारवर्गात उठाव होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे.
