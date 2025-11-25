कोट्यवधींचे स्कायवॉक बेवारस
पादचारी पूल समस्यांचा अड्डा
वसईत कोट्यवधी खर्च करूनही सोयीसुविधांचा अभाव
वसई, ता. २५ (बातमीदार) : नागरिकांना चांगली सुविधा मिळावी, या उद्देशाने एमएमआरडीएच्या माध्यमातून वसई-विरार शहरात कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेले पादचारी पूल आज केवळ नावापुरते उरले आहेत. नागरिक या पुलांचा वापर करण्याऐवजी पुन्हा रस्त्याचा मार्ग अवलंबत असून, हे पादचारी पूल सध्या अस्वच्छता, बेघर व्यक्तींचा आणि प्रेमीयुगुलांचा वावर, उगवलेले गवत, तसेच कपडे वाळत घालण्याच्या प्रकारांमुळे बेवारस अवस्थेत आहेत.
वसई आणि विरार स्थानक परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी हे पूल उभारले होते. सुरुवातीला चांगला प्रतिसाद मिळाला असला तरी, आता त्यांची अवस्था अत्यंत वाईट झाली आहे. रात्रीच्या वेळी या स्कायवॉकवर बेघर, मद्यपी आणि विनाकारण उभे राहणाऱ्यांची गर्दी वाढते. काही ठिकाणी वारांगनांचाही वावर दिसून येत असल्याने नागरिक, विशेषत: महिला, या मार्गाने जाणे टाळतात. पुलांवर जागोजागी लाल पिचकाऱ्या आणि कचरा टाकलेला दिसतो. विरारच्या पुलावर तर चक्क कपडे वाळत घातलेले असतात, तर वसईच्या पुलावर गवत उगवलेले आहे. स्वच्छतेकडे आणि देखभालीकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे ‘शहर सुंदर-स्वच्छ’ या नाऱ्यालाच बगल दिली जात आहे.
वसईत असलेल्या पादचारी पुलाचा भाग दोन महिन्यांपूर्वी कोसळल्याची घटना घडली होती. त्यात कोणती जीवितहानी झाली नसली तरी नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होत आहे एकीकडे सुविधा म्हणून केलेली उभारणी जीवावर बेतू शकते, त्यामुळे याकडे लक्ष देणार कोण, असा सवाल नागरिकांतून विचारला जाऊ लागला आहे. वर्दळीच्या भागात कोंडी होऊ नये, यासाठी स्कायवॉक उभारले असले तरी हे स्कायवॉक अडचणीचे ठरत आहेत. नागरिक वापर करत नाहीत तर अस्वच्छता, देखभालीचा प्रश्न उद्भवत आहे व रस्त्यावर वाहतूक कोंडी होत असते, असे मत येथील स्थानिक नागरिक अजिल चाको यांनी व्यक्त केले आहे.
---------------
चांगल्या सुविधा देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी स्कायवॉककडे लक्ष नाही. वारांगना, बेवारस नागरिकांचा वावर दिसतो. त्यामुळे सुरक्षा रक्षक तसेच स्वच्छता, देखभाल यासाठी उपायोजना होणे गरजेचे आहे. दोन महिन्यांपूर्वी वसईत स्कायवॉकचा भाग कोसळला होता. स्ट्रक्चरल ऑडिट झाले पाहिजे.
- महेश सरवणकर, अध्यक्ष- वसई रोड मंडळ, भाजप
