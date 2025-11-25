ॲड. चेतन चव्हाण यांचा भाजपात प्रवेश
ॲड. चेतन चव्हाण यांचा भाजपात प्रवेश
स्थानिक राजकीय समीकरणांमध्ये बदलाची चर्चा
तळा, ता. २५ (बातमीदार) : शिवसेना शिंदे गटाचे तळा तालुका सह-संपर्क प्रमुख ॲड. चेतन चव्हाण यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केल्याने राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. त्यांच्या या प्रवेशामुळे तळा तालुक्यातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता वर्तविली जात असून स्थानिक पातळीवर मोठी खळबळ उडाली आहे.
ॲड. चेतन चव्हाण यांचा भाजप प्रवेश सोहळा खासदार धर्यशील पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. या वेळी भाजप महिला आघाडीच्या नेत्या हेमा मानकर, तसेच ॲड. निलेश रातवडकर, शहर प्रमुख राकेश कासार, महादेव आर्डे, संकेत नाकरेकर, सुयोग बारटके, अमोल हटकर, गंगाराम भोरावकर, सुनील वाड, वैभव कदम यांच्यासह अनेक स्थानिक पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. तळा तालुक्यातील सामाजिक आणि राजकीय जीवनात सक्रिय सहभाग असलेले चेतन चव्हाण यांनी आपल्या कार्यकाळात युवक संघटन, जनसंपर्क आणि स्थानिक प्रश्नांवर सातत्याने भूमिका मांडली आहे. त्यांच्या या पक्षांतरामुळे शिवसेना शिंदे गटासाठी हा मोठा धक्का मानला जात असून, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपसाठी ही मोठी ताकद ठरू शकते, अशी राजकीय विश्लेषकांची प्रतिक्रिया आहे. प्रवेशावेळी बोलताना ॲड. चेतन चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त करत, सार्वजनिक हिताच्या मुद्द्यांसाठी भाजपच्या माध्यमातून अधिक प्रभावीपणे काम करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. तळा तालुक्याचा सर्वांगीण विकास हेच माझे ध्येय असून, त्यासाठी भाजप हे योग्य व्यासपीठ आहे, असे मत त्यांनी यावेळी मांडले. या राजकीय घडामोडीमुळे तळा नगरपंचायत परिसरातील राजकारणात नव्या चर्चा रंगू लागल्या असून, आगामी निवडणुकांमध्ये या बदलाचे परिणाम कोणत्या दिशेने जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
