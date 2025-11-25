पित्याच्या मदतीने लेकाने घातला आईच्या मैत्रिणीला गंडा
सकाळ वृतसेवा
ठाणे, ता. २५ : गावी ट्रेनने निघालेल्या ठाण्यातील एका ४५ वर्षीय महिलेला तिच्या मैत्रिणीच्या पती आणि मुलाने गंडा घातल्याची घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी त्या महिलेच्या तक्रारीनुसार त्या बापलेकांविरोधात चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेत त्या महिलेचे तब्बल एक लाख ३८ हजारांचे सोन्याचे दागिने चोरल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे.
तक्रारदार महिला आणि तिची मैत्रिण आणि तिचे पती असे तिघे प्रतापगड येथे गावी जाण्यासाठी १८ नोव्हेंबर रोजी तेथे ठाणे रेल्वे स्थानकात आले. गोदान एक्सप्रेस अकरा वाजण्याच्या सुमारास असल्याने ते फलाटवर गाडीची वाट बघत होते. त्यावेळी तक्रारदार यांच्या मैत्रिणीचा मुलगा तेथे आला. सुल्तानपूर जाण्यासाठी तीच गाडी पकडण्यासाठी आला असल्याचे त्याने सांगितले. गाडी फलाटावर आल्यावर तक्रारदारांची बॅग मुलगा काही न सांगता घेऊन जनरल डब्यात वडिलांसोबत चढला आणि तक्रारदार व त्यांची मैत्रिणी जनरल राखीव महिला डब्यात चढल्या. बॅगसाठी तक्रारदारने मुलाला वारंवार फोन करून आणून देण्यास सांगितले. शेवटी तक्रदारांच्या मैत्रिणीने मुलाला फोन केल्यानंतर त्याने नाशिकरोड रेल्वे स्थानकात बॅग आणून दिली. १९ नोव्हेंबर रोजी ते प्रयागराज रेल्वे स्थानकात उतरले. तक्रारदार प्रतापगड आणि ते तिघे सुल्तानपूर येथे जाण्यासाठी बसमध्ये बसले. तक्रारदार घरी पोहोचल्यानंतर बॅगेतील सोन्याचे दागिने मिळून आले नाही. यानंतर गावावरून आल्यावर त्यांनी थेट ठाणे लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात गाठत बापलेकांविरोधात चोरी तक्रार दिली.
