जोगेश्वरीत भव्य कोकण महोत्सव
जोगेश्वरी, ता. २५ (बातमीदार) ः भाजप कोकण विकास आघाडी, मुंबई आणि जोगेश्वरी लिंक रोड मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने कोकण महोत्सव २०२५चे भव्य आयोजन करण्यात आले. हा महोत्सव २५ नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबरदरम्यान शाम तलाव, जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड, गणेश मंदिराजवळ, जोगेश्वरी पूर्व येथे पार पडणार आहे. कोकणची कला, संस्कृती, खाद्य परंपरा, स्थानिक उत्पादने आणि लोककला यांचा संगम घडवणारा हा महोत्सव जोगेश्वरीकरांसाठी मोठे आकर्षण ठरणार आहे. या महोत्सवासाठी मार्गदर्शक म्हणून सुहास आडिवरेकर आणि राजेंद्र कुडतरकर यांचे मार्गदर्शन लाभत आहे. महोत्सवाचे आयोजक ॲड. प्रिया लाड (परब) असून संयोजक सुप्रिया चव्हाण आणि ममता परब आहेत.
