केडीएमसी निवडणूक प्रभाग आरक्षणावर १२ हरकती
निवडणूक प्रभाग आरक्षणावर १२ हरकती
अंतिम निर्णय आयुक्त घेणार
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २५ : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी जाहीर झालेल्या ३१ पॅनेलच्या प्रभाग आरक्षणावर एकूण १२ हरकती नोंदल्या गेल्या आहेत. हरकती स्वीकारण्याची अंतिम मुदत सोमवारपर्यंत (ता. २४) होती. आता प्राप्त सर्व हरकतींचा विचार करून त्यावर पालिका आयुक्त निर्णय घेणार असून, २ डिसेंबर रोजी अंतिम प्रभाग आरक्षण जाहीर करण्यात येणार आहे.
आरक्षणाची सोडत जाहीर होताच काही माजी नगरसेवकांसह इच्छुक उमेदवारांनी विविध आक्षेप नोंदवले होते. लेखी स्वरूपात हरकती सादर करण्याची परवानगी दिल्यानंतर महापालिकेला १२ हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. हरकतींपैकी प्रमुख आक्षेप पॅनेलमधील अ, ब, क आणि ड या अंतर्गत प्रभागांच्या सीमारेषा निश्चित नसणे हा आहे. पॅनेलची बाह्य सीमारेषा निश्चित केली असली तरी अंतर्गत प्रभाग कोणता अ, कोणता ब किंवा क-ड हे स्पष्टपणे नमूद नसल्याने गोंधळ निर्माण झाल्याचे हरकतीत म्हटले आहे.
याशिवाय काही प्रभागांचे आरक्षण थेट पद्धतीने, तर काहींची चिठ्ठीद्वारे सोडत काढण्यात आली. या वेगवेगळ्या पद्धतींमुळे सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांवर अन्याय झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. प्राधान्यक्रमानुसार अ, ब आणि क हे प्रभाग आरक्षित झाल्यामुळे पॅनेलमध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केवळ क आणि ड हेच पर्याय शिल्लक राहतात. त्यामुळे इच्छुक सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांची संधी कमी होत असल्याचे हरकतीत नमूद आहे.
दरम्यान, या आरक्षण प्रक्रियेवर शिंदे सेनेचे शहरप्रमुख रवि पाटील यांनीही हरकत नोंदवली आहे. हरकतींची योग्य दखल न घेतल्यास न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. आता आयुक्तांच्या निर्णयाकडे आणि २ डिसेंबरला जाहीर होणाऱ्या अंतिम प्रभाग आरक्षणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
