ग्रीनफिल्ड महामार्ग वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या
ग्रीनफिल्ड महामार्गाला विरोध
प्रकल्पाच्या जमीन मोजणीस शेतकऱ्यांच्या अटकावामुळे तणाव
डहाणू, ता. २५ (बातमीदार) ः प्रस्तावित ग्रीनफील्ड महामार्ग आणि वाढवण बंदर प्रकल्पाकरिता भूमी अभिलेख अधिकाऱ्यांकडून मंगळवारी (ता. २५) मोजणी आणि मूल्यांकन सर्वेक्षण करण्यात येत होते; मात्र शेतकऱ्यांनी त्याला विरोध केला. त्यामुळे काही काळ येथे तणाव निर्माण झाला होता.
प्रस्तावित ग्रीनफील्ड महामार्ग, वाढवण बंदर प्रकल्पाकरिता, संपादित होणाऱ्या जमिनीची प्रलंबित मोजणी आणि या जमिनीवरील बाधित होत असलेली बांधकामे, वनझाडे, फळझाडे, विहिरी, बोअरवेल, तलाव, व्यावसायिक मत्स्यतलाव इत्यादींची मोजणी आणि मूल्यांकन सर्वेक्षणास भूमिअभिलेख अधिकारी मंगळवारी आले होते.
--
बंदर नको
ग्रीनफील्ड वाढवण बंदर प्रकल्पाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. तर शेतकऱ्यांचा विरोध झुगारून, प्रचंड पोलिस संरक्षणात मौजे वरोर येथील जमिनीची मोजणी आणि झाडांचे मूल्यांकन सर्वेक्षण करण्यासाठी, उपजिल्हाधिकारी महेश सागर आणि उपअधीक्षक भूमिअभिलेख डहाणूचे अधिकारी आले होते. त्यावेळी शेतकऱ्यांनी जमिनीचा मोबदला देण्याचा दर निश्चित ठरलेला नाही. शिवाय, मच्छीमार, शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारे बंदर नको आहे, अशी भूमिका घेत प्रचंड विरोध केला, त्यामुळे काहीकाळ तणाव निर्माण झाला होता.
--
नियमानुसार मोजणी
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ग्रीनफीड महामार्ग, वाढवण बंदर प्रकल्प जमीन ही राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६चे कलम ३ डी अन्वये, अधिसूचना भारत सरकारने राजपत्रात १३ ऑगस्ट २०२५ आणि १२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यानुसार मोजणी व मूल्यांकन सर्वेक्षण, खातेदारांनी हद्दी, निशाणी, वहिवाट, दर्शविण्यासाठी जागेवर हजर राहण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्याप्रमाणे मोजणी आणि मूल्यांकन सर्वेक्षणाचे काम सुरू केल्याचे सांगण्यात आले.
