महापालिकेचा कुष्ठरोग निर्मूलनासाठी पुढाकार
शहरात व्यापक सर्वेक्षण मोहीम सुरू
कल्याण, ता. २६ (बातमीदार) : महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागामार्फत राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत शहरात व्यापक सर्वेक्षण मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेचा उद्देश महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचून कुष्ठरोगाविषयी जनजागृती करणे आणि संभाव्य रुग्णांची ओळख पटविणे हा आहे.
आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, नागरिकांमध्ये कुष्ठरोगाची लक्षणे जसे की त्वचेवर डाग पडणे, सुन्नपणा किंवा बोटांमध्ये विकृती आढळल्यास त्वरित जवळच्या नागरी आरोग्य केंद्रात तपासणी करून घेणे अत्यावश्यक आहे. कुष्ठरोगाबाबत कोणतीही भीती बाळगू नये. कारण सर्व शासकीय आणि निमशासकीय रुग्णालयांमध्ये या रोगाचे मोफत निदान व उपचार उपलब्ध आहेत. योग्य वेळी उपचार घेतल्यास हा आजार पूर्णपणे बरा होऊ शकतो, असेही आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे.
सविस्तर मार्गदर्शन
मोहिमेदरम्यान आरोग्य कर्मचारी चाळी, इमारतींसह विविध लोकवस्त्यांमध्ये जाऊन घराघरातील सदस्यांची माहिती संकलित करत आहेत.नागरिकांना कोणकोणते आजार आहेत, तसेच कुष्ठरोगाची लक्षणे आढळल्यास काय करावे, याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन पालिकेकडून दिले जात आहे.
काय आहेत लक्षणे ?
१) त्वचेवर पांढुरके, तांबूस किंवा गडद रंगाचे चट्टे दिसणे आणि त्या भागाला स्पर्श केल्यावर जाणवणारी संवेदना कमी होणे किंवा पूर्ण सुन्न होणे.
२) हात, पाय किंवा बोटांमध्ये मुंग्या येणे, सुन्नपणा वाटणे किंवा गरम–थंड, टोचल्यास वेदना कमी जाणवणे.
३) हात-पायात स्नायू कमकुवत होणे, बोटे वाकडी होणे किंवा पकड कमी होणे.
४) चेहरा, कान, हात-पाय यांची त्वचा जाड झाल्यासारखी वाटणे किंवा गाठीसारखे उठाव दिसणे.
५) डोळे कोरडे पडणे, नीट मिटता न येणे किंवा दृष्टी धूसर होणे.
