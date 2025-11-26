क्रीडा महोत्सवाच्या उद्घाटनप्रसंगी विद्यार्थ्यांनी केले त्यांच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन
महोत्सव मुलांमध्ये क्रीडा भावना निर्माण करेल ः डॉ. शुक्ला
कल्याण, ता. २६ (वार्ताहर) : कल्याणमधील पिसवली येथील समाज उद्धर समिती संचालित हिंदी बाल निकेतन, जीआरसी हिंदी हायस्कूल आणि ओम साई इंग्लिश स्कूल यांनी त्यांचा वार्षिक क्रीडा महोत्सव श्री सत्य साई बाबा यांच्या शताब्दी जयंतीला समर्पित केला आहे. मंगळवारी (ता. २६) क्रीडा महोत्सव उत्साहात पार पडला. प्रमुख पाहुण्यांमध्ये जोशीबाग हिंदी स्कूलचे विश्वस्त एचपी तिवारी, समिती संचालक बबन चौबे, किशी राजाई, हरेश कुकरेजा, राजेंद्र, हरेश आहुजा आणि दिवाकर झा यांचा समावेश होता.
क्रीडा महोत्सवात विद्यार्थ्यांनी देशभक्तीपर गीते, महाराष्ट्राची संस्कृती आणि विविध गाण्यांवर आकर्षक सादरीकरण केली. ओम साई इंग्लिश स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी बनवलेला मानवी पिरॅमिड हे या कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षण होता. यावेळी क्रीडा महोत्सवाच्या संपूर्ण नियोजनात महत्त्वाची भूमिका डॉ. जे.पी. शुक्ला यांनी बजावली. क्रीडा महोत्सवाच्या माध्यमातून मुलांमध्ये क्रीडा भावना विकसित केली जाते, असे शुक्ला यांनी सांगितले. या समारंभाच्या यशस्वी आयोजनात प्राचार्य पुष्पा जे. पी. शुक्ला, प्राचार्य लाल बहादूर यादव, प्राचार्य अजंता राजन आणि इतर शिक्षकांचा सहभाग होता. या विशेष कार्यक्रमात उल्हासनगर येथील श्री सत्य साई चॅरिटेबल ट्रस्टने विशेष योगदान दिले.
