मोफत लसीकरण मोहिमेस प्रारंभ
हेपिटायटिस-ए मोफत लसीकरण मोहिमेस प्रारंभ
कल्याण, ता. २६ (वार्ताहर) : कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य, शिक्षण व महिला व बालकल्याण विभाग यांच्यामार्फत महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांच्या उपस्थितीत सोमवारी (ता. २४) कल्याण पूर्व नेतिवली येथील प्रबोधनकार ठाकरे प्राथमिक शाळेच हेपिटायटिस-ए या मोफत लसीकरण मोहिमेस सुरुवात करण्यात आली.
महापालिका शाळांमधील पहिली ते आठवीतील मुलांना ही लस मोफत देणार असून यकृतावर होणारा दुष्परिणाम टाळण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून ही लस देण्यात येत असल्याची माहिती अभिनव गोयल यांनी दिली. शाळांमधील शिक्षकांनी आपल्या विद्यार्थ्यांच्या लसीकरणासाठी पालक मेळावा घेऊन या लसीचे महत्त्व त्यांना विषद करावे, असेही त्यांनी सांगितले. प्रबोधनकार ठाकरे प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना आपली स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी अभ्यास करावा. अभ्यासाव्यतिरिक्त इतर कलागुणही जोपासावेत, असे मार्गदर्शन आपल्या भाषणात केले.
यावेळी महापालिका उपायुक्त कांचन गायकवाड, संजय जाधव, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. पूर्णिमा ढाके, डॉ. दिपाली मोरे, प्रशासन अधिकारी भारत बोरनारे, समाज विकास अधिकारी प्रशांत गवाणकर, इतर अधिकारी वर्ग, शाळेतील शिक्षक वर्ग आणि विद्यार्थी उपस्थित होते.
लसीकरणाचे दोन डोस
दूषित पाणी आणि अन्न यातून उद्भवणारा विषाणूजन्य आजार प्रतिबंधकासाठी हेपिटायटिस ए हे लसीकरण करण्यात येत असून विद्यार्थ्यांनी स्वच्छतेच्या सवयी कटाक्षाने पाळणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपा शुक्ल यांनी आपल्या भाषणात केले. हेपिटायटीस ए या लसीकरणाचे दोन डोस विद्यार्थ्यांनी घ्यावयाचे असून पहिल्या लसीकरणानंतर सहा महिन्यांनी दुसरा डोस घ्यावयाचा आहे. महापालिकेच्या इतर शाळांमध्ये देखील पालकांच्या संमतीने हे लसीकरण करण्यात येणार असल्याची माहिती डॉ. दीपा शुक्ल यांनी यावेळी दिली.
