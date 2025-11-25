पालिका प्रारुप मतदार याद्यांच्या हरकतीची मुदत वाढवावी
प्रारूप मतदार याद्यांवरील हरकतीची मुदत वाढवा!
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : राज्यातील बऱ्याच महापालिकांमध्ये प्रारूप मतदार याद्यांवर हरकत व सूचना घेण्यासाठी मुदत वाढविण्याची आवश्यकता असून, अवघी सात दिवसांची मुदत अत्यंत कमी आहे. ती १५ दिवसांनी वाढवून द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीने केली आहे.
राज्यातील महापालिका निवडणुकांसाठी प्रारूप मतदार यादी २० नोव्हेंबरला जाहीर झाली असून, या याद्यांवर हरकती व सूचना घेण्यासाठी २७ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, विधिमंडळ काँग्रेस पक्षनेते विजय वडेट्टीवार व विधान परिषद गटनेते सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला एक संयुक्त पत्र पाठवले आहे. काँग्रेसने विविध आक्षेप घेतले आहेत. अनेक पालिकांमध्ये प्रारूप मतदार याद्या प्रभागनिहाय योग्य पद्धतीने फोडलेल्या नाहीत. बऱ्याच मतदारांची नावे दुसऱ्या भागात गेली आहेत. हरकती घेण्याची पद्धत किचकट व वेळकाढू आहे.
