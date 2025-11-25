नगरपरिषद निवडणुकांपूर्वी ''ड्राय डे''
नगरपरिषद निवडणुकांपूर्वी ''ड्राय डे''
पालघरसह चार क्षेत्रांत १ ते ३ डिसेंबर दरम्यान मद्यविक्री बंद
पालघर, ता. २५ (बातमीदार) : पालघर जिल्ह्यातील पालघर, डहाणू, जव्हार नगरपरिषदा आणि वाडा नगरपंचायतीच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी संबंधित क्षेत्रांत ''ड्राय डे'' (मद्यविक्री बंदी) घोषित केला आहे. ही बंदी १ डिसेंबर ते ३ डिसेंबर या कालावधीत लागू राहणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र मद्यनिषेध अधिनियम यांच्या निर्देशानुसार, निवडणूक प्रक्रिया मुक्त, पारदर्शक व शांततेत पार पडावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मतदान (२ डिसेंबर) आणि मतमोजणी (३ डिसेंबर) चे वेळापत्रक :
दिनांक दिवस कालावधी आदेशाचा तपशील
१ डिसेंबर मतदानाच्या पूर्वीचा दिवस पूर्ण दिवस सर्व प्रकारच्या अबकारी अनुज्ञप्त्या (मद्यविक्री) बंद
२ डिसेंबर मतदानाचा दिवस पूर्ण दिवस मद्यविक्री पूर्णपणे बंद
३ डिसेंबर मतमोजणीचा दिवस प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत मद्यविक्री बंद
ही बंदी पालघर, डहाणू, जव्हार नगरपरिषदा आणि वाडा नगरपंचायत या चारही क्षेत्रांमध्ये लागू राहील. जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी स्पष्ट केले आहे की, ''ड्राय डे'' दरम्यान कोणत्याही अनुज्ञप्तीधारकांनी मद्यविक्री केल्यास त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल. सर्व संबंधितांनी आदेशाचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
