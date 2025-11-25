भिवंडीत दहा कापड गोदामास आग
भिवंडीतील भीषण आगीत
दहा गोदाम जळून खाक
भिवंडी, ता. २५ (वार्ताहर) ः तालुक्यातील काल्हेर ग्रामपंचायत हद्दीतील राजलक्ष्मी कंपाऊंडमध्ये असलेल्या कापड कंपनीला मंगळवारी रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास भीषण आग लागली. आगीची तीव्रता इतकी भीषण होती, की काही क्षणात आजूबाजूचे दहा गोदाम आगीच्या विळण्यात सापडले.
भिवंडी तालुक्यातील काल्हेल परिसरातील राजलक्क्ष्मी कंपाउंडमधील एका इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर रात्री आठ वाजता अचानक आग भडकली. या मजल्यावर बंग ओव्हरसीज प्रा. लि., थॉमस एक्सपोर्ट कंपनी तसेच ऑनलाईन व रेडीमेड कापडांचे मोठे गोदाम होते. अवघ्या काही क्षणात आगीने आजूबाजूच्या दहा गोदामापर्यंत पोहोचली. या घटनेत गोदामातील मोठ्या प्रमाणात माल जळून खाक झाला. घटनेबाबत कळताच भिवंडी, ठाणे, कल्याण, उल्हासनगर येथील अग्निशमन दलाच्या गाड्या तातडीने घटनास्थळी दाखल झाल्या आणि आग नियंत्रणात आणण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू केले. आगीच्या तीव्रता लक्षात घेता, गोदामाची इमारत कोसळण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. खबरदारीचा उपाय म्हणून परिसरातील नागरिकांना सुरक्षित अंतरावर हलविण्यात आले आहे. रात्री उशिरापर्यंत आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू होते. दरम्यान, या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसली, तरी कोट्यवधीचे नुकसान झाल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
