पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचे धडे
पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचे धडे
खारघरमध्ये अक्षय ऊर्जा प्रोत्साहन उपक्रम सुरू
पनवेल, ता. २६ (बातमीदार) ः महापालिकेच्या अक्षय ऊर्जा प्रोत्साहन उपक्रमाचा शुभारंभ रामशेठ ठाकूर उच्च माध्यमिक विद्यालय खारघर येथे करण्यात आला. या उपक्रमातून अक्षय ऊर्जेचे महत्त्व, ऊर्जा संवर्धन, पर्यावरणपूरक जीवनशैली, हरित उपक्रमांविषयी जनजागृती केली जाणार आहे.
पर्यावरण विषयावर आधारित निबंध लेखन, पोस्टर बनविणे, वक्तृत्व स्पर्धा, प्रश्नमंजुषा स्पर्धा, पॅनेल चर्चा, तज्ज्ञ चर्चा यांसारख्या विविध स्पर्धा घेण्यात आल्या. तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरण संवर्धनाची भावना दृढ करण्यासाठी कचरा संकलन मोहीम, लघुपट प्रदर्शन, वृक्षारोपण कार्यक्रमाबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. या उपक्रमांच्या शुभारंभावेळी शाळेच्या प्राचार्य निशा नायर, शाळेतील शिक्षकवर्ग उपस्थित होता.
------------------
जनजागृतीवर भर
दोनदिवसीय उपक्रमात विद्यार्थ्यांमध्ये आणि नागरिकांमध्ये अक्षय ऊर्जेचा वापर वाढविणे, हरित ऊर्जेचे महत्त्व अधोरेखित करणे आणि पर्यावरण रक्षणासाठी सामूहिक सहभाग घडवून आणणे हे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. तसेच ‘ऊर्जा वाचवा-पर्यावरण वाचवा’ हा संदेश या उपक्रमातून देण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.