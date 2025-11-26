कर्जत नगरपरिषद निवडणुकीत डिजिटल प्रचार तापला
कर्जत नगरपरिषद निवडणुकीत डिजिटल प्रचार तापला
वैयक्तिक आरोपांवर माजी आमदार लाडकडून चिंता व्यक्त
कर्जत, ता. २६ (बातमीदार) : कर्जत नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रचाराची जोरदार धामधूम सुरू असून, ही रणधुमाळी आता सोशल मीडियावरही अधिक तीव्रतेने पाहायला मिळत आहे.
फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि इतर डिजिटल माध्यमांवर आकर्षक पोस्टर्स, व्हिडिओ क्लिप्स आणि प्रचार व्हिडिओमुळे वातावरण तापले असले तरी, याच माध्यमांतून वैयक्तिक टीका, आरोप-प्रत्यारोप आणि खालच्या पातळीवरील वक्तव्ये वाढल्याने राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी आमदार सुरेश लाड यांनी पत्रकार परिषद घेऊन दोन्ही गटांच्या कार्यकर्त्यांना थेट सोशल मीडिया वॉर थांबवा, असे स्पष्ट आवाहन केले आहे.
परिवर्तन विकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना (ठाकरे गट) यांच्या पाठिंब्याने उमेदवार पुष्पा दगडे यांचा प्रचार वेग घेऊ लागला आहे. त्याचवेळी महायुतीतर्फे शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप समर्थित उमेदवार स्वाती लाड यांच्या प्रचारालाही मोठा प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. मात्र गेल्या काही दिवसापासून सोशल मीडियावरून ऐकमेकांवर वैयक्तिक पातळीवर टीका-टिप्पणी सुरू आहे. त्यामुळे माजी आमदार सुरेश लाड यांनी थेट पत्रकार परिषद घेऊन या गैरकृतीबाबत आवाज उठविला आहे. कर्जत हे आपलेच गाव आहे. निवडणूक म्हणजे वैरभाव नव्हे. प्रचार करताना शत्रुत्व निर्माण होता कामा नये. संयम राखून, सुसंस्कृत वातावरणातच प्रचार व्हायला हवा, असे मत लाड यांनी व्यक्त केले. त्यांनी काही दिवसांपूर्वी स्वाती लाड यांच्या विरोधात सोशल मीडियावर झालेल्या वादग्रस्त पोस्ट्सचा उल्लेख त्यांनी यावेळी केला. तसेच सुधाकर घारे यांच्या अधिकृत पेजवरून दोन उमेदवारांची तुलना करत खालच्या स्तरावरील टीका झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून पुष्पा दगडे यांच्यावरही अयोग्य पोस्ट्स केल्या गेल्याने वाद अधिकच वाढल्याचे त्यांनी नमूद केले.
..................
नागरी विकासाचे आश्वासन
यावेळी लाड यांनी विरोधक सुधाकर घारे आणि नितीन सावंत यांच्यावरही टीका केली. घराणेशाहीला आव्हान, या नितीन सावंत यांच्या वक्तव्यावर सवाल उपस्थित करत, परिवर्तन आघाडीतच अनेक प्रभागांमध्ये एकाच कुटुंबातील दोन-तीन वेळा नगरसेवक झालेले उमेदवार आहेत. मग घराणेशाहीचा आरोप नेमका कोणावर?, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, कर्जतच्या विकासकामांचा उल्लेख करत लाड यांनी महायुतीच्या माध्यमातून नगरपरिषदेचा विकास अधिक गतीने होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. नागरिकांनी स्वाती लाड यांना विजयी करून विकासाची संधी द्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.