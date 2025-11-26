मला कृती करता येते, टीका नाही!
मला कृती करता येते, टीका नाही!
खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदेंचे विरोधकांना सडेतोड उत्तर; अंबरनाथमध्ये जोरदार शक्तिप्रदर्शन
अंबरनाथ, ता. २६ (वार्ताहर) : अंबरनाथ नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला अवघे आठ दिवस शिल्लक असताना, कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी मंगळवारी अंबरनाथ पूर्व आणि पश्चिमेकडील विविध प्रभागांमध्ये प्रचार सभांना उपस्थिती लावत जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. या वेळी त्यांनी नाव न घेता विरोधकांवर सडेतोड निशाणा साधला. आम्ही केलेल्या विकासकामांच्या जोरावर मत मागतो. काही लोक केवळ टीका करण्यासाठी येतात. मला कृती करता येते, टीका नाही, अशा शब्दांत खासदार शिंदे यांनी विरोधकांना प्रत्युत्तर दिले.
खासदार शिंदे पुढे म्हणाले, की सध्या काही जण केवळ अमुक करू, तमुक करू अशा आश्वासनांची खैरात करीत आहेत; मात्र आमचे काम स्वतःच बोलते आहे आणि मतदार विकासावर विश्वास ठेवून मतदान करतील, असा विश्वास त्यांनी ठामपणे व्यक्त केला. या वेळी मंचावर कल्याण जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे, आमदार डॉ. बालाजी किणीकर, शिवसेनेचे प्रवक्ते राहुल लोंढे, माजी नगराध्यक्ष सुनील चौधरी, शहरप्रमुख अरविंद वाळेकर, मनीषा वाळेकर यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. खासदार शिंदेंच्या उपस्थितीत अनेकांनी शिवसेनेत (शिंदे गट) पक्षप्रवेशही केला.
प्रचार दौरा
खासदार शिंदे यांनी या प्रचार दौऱ्यात पश्चिमेकडील पॅनेल क्र. ९, १०, ११, १३, ४ आणि ५ सह पूर्वेकडील पॅनेल क्र. १६, १७, २६, १८ आणि २४ मधील उमेदवारांसाठी मतदारांना प्रेरित केले. गवलदेवी चौक, सर्वोदयनगर, साई सिटी हॉस्पिटल परिसर आणि वडवली मार्केटसह अनेक ठिकाणी त्यांनी विकासकामांचा आढावा घेतला.