लाचप्रकरणी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना अटक
जव्हार, ता. २६ (बातमीदार) ः साकुर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पैशांची मागणी केल्याने पालघर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली आहे. त्यांनी जिजाऊ साकुर महिला मंडळाच्या अध्यक्षांमार्फत प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे विविध उपक्रम होत असतानाचे भोजन पुरवठा देयक अदा करण्याकरिता ३० हजारांची मागणी केली होती. याप्रकरणी सोमवारी (ता. २४) सायंकाळी त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
गर्भवती महिला, स्तनदा माता, बालकांना मानव विकास कार्यक्रम व कुपोषित बालकांचे शिबिर, तसेच इतर काही उपक्रमांकरिता भोजन व्यवस्था ही जव्हार तालुक्यातील साकुर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जिजाऊ साकुर महिला मंडळामार्फत केली होती. या कामांचा धनादेश मिळावा, म्हणून आरोग्यविषयक सेवेच्या बदल्यात ३० हजारांच्या रकमेची मागणी केली होती. तक्रारदार महिला व तिच्या पतीने लाच मागणीबाबत पालघर येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार संबंधित विभागाने पडताळणी करून सापळा रचला होता. यादरम्यान डॉ. सदानंद भगाना काशिरे (वय २८) यांनी पैशांची मागणी केल्याचे स्पष्ट झाल्याने अटक करत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. तपास अधिकारी पोलिस उपअधीक्षक राजेश काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक निरीक्षक श्रीराम पांडे, पोलिस नाईक प्रकाश घडी यांसह लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने कारवाई केली.
