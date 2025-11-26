बदलापूरमध्ये मतदान जनजागृती
मतदान जनजागृतीसाठी विद्यार्थ्यांची प्रभातफेरी
मुख्याधिकारी मारुती गायकवाड यांचा विशेष सहभाग
बदलापूर, ता. २६ (बातमीदार) ः कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्याधिकारी मारुती गायकवाड यांच्या उपस्थितीत आदर्श विद्यामंदिर शाळेतील विद्यार्थ्यांनी मंगळवारी (ता. २५) शहरात उत्साहपूर्ण प्रभातफेरी आणि पथनाट्य सादर करत मतदार जनजागृतीचा प्रभावी संदेश दिला. शहरातील महत्त्वाच्या चौक परिसरात घोषणाबाजी आणि माहितीपर फलकांच्या माध्यमातून नागरिकांपर्यंत मतदानाचे महत्त्व पोहोचवण्यात आले.
प्रभातफेरीनंतर विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या प्रभावी पथनाट्याने प्रेक्षकांचे लक्ष वेधले. ‘प्रत्येक मत महत्त्वाचं’ हा केंद्रबिंदू ठेवून तयार केलेल्या या नाटकात निष्काळजी, पैशाचे राजकारण आणि मतदानाबाबतची उदासीनता यावर मार्मिक भाष्य करण्यात आले. समाजातील प्रत्येक घटकाने मतदानाचा हक्क जबाबदारीने पार पाडावा आणि लोकशाही प्रक्रियेचे मूल्य जपावे, असा प्रभावी संदेश या पथनाट्यातून देण्यात आला.
मुख्याधिकाऱ्यांचे कौतुक
स्वतः मुख्याधिकारी मारुती गायकवाड यांनी विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास पाहून त्यांचे कौतुक केले. भविष्यातील बदलापूर पालिकेचे भवितव्य उज्ज्वल करण्यासाठीचे हे पुढचे मतदार आहेत, असे म्हणत त्यांनी मतदारांना घराबाहेर पडून मतदानाचा हक्क बजावण्याचे आवाहन केले.
