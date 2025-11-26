पेणमध्ये अनधिकृत हातगाड्यांचा सुळसुळाट
वाहतूक कोंडीमुळे वाहनचालकांसह पादचारी त्रस्त
पेण, ता. २६ (वार्ताहर) : मुंबईपासून जवळच असलेल्या आणि रायगड जिल्ह्यातील प्रमुख बाजारपेठ असलेल्या पेण शहरात दिवसेंदिवस लोकसंख्या वाढत आहे. या वाढत्या नागरीकरणासोबतच शहरातील अरुंद रस्ते आणि अपुरी सुविधा हा गंभीर प्रश्न बनला आहे. त्यातच अनधिकृत हातगाड्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात अडथळे निर्माण होत आहेत.
विशेषतः शहरातील मुख्य रस्त्यांवरील फुटपाथ तसेच उपजिल्हा रुग्णालयाच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर हातगाड्या लावल्या जात असल्याने पादचाऱ्यांना चालणे कठीण झाले आहे. वृद्ध नागरिक, महिला आणि विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर उतरून चालावे लागत असल्याने अपघाताचाही धोका वाढला आहे. पेण हा व्यापारासाठी महत्त्वाचा केंद्रबिंदू असल्याने ग्रामीण भागातून तसेच अन्य तालुक्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर नागरिक येथे खरेदी-विक्रीसाठी येतात. त्यामुळे बाजारपेठ नेहमीच गजबजलेली असते. परंतु अपुरे पार्किंग, अरुंद रस्ते आणि बेशिस्तपणे लावण्यात येणाऱ्या हातगाड्यांमुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. याबाबत नागरिकांकडून वारंवार तक्रारी केल्या जात असून, नगरपालिका प्रशासनाने तत्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
हातगाड्यांवर कारवाई होणार
यासंदर्भात पेण नगरपालिकेचे अतिक्रमण नियंत्रण विभागाचे अधिकारी महेश वडके यांनी सांगितले, की शहरातील मुख्य रस्ते, फुटपाथ तसेच रुग्णालय परिसरात अनधिकृतपणे उभ्या करण्यात आलेल्या हातगाड्यांवर निश्चितपणे कडक कारवाई केली जाईल. सध्या नगरपालिकेच्या निवडणूक प्रक्रियेमुळे कारवाईला विलंब झाला असून, निवडणुका संपताच या अनधिकृत हातगाड्यांवर तत्काळ कार्यवाही करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
