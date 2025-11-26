दिव्यांग शाळा होणार डिजिटल
१४ वर्ग खोल्यांसाठी १० लाखांचा खर्च अपेक्षित
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २६ : दिव्यांग विद्यार्थ्यांना संवाद आणि भाषा विकसित करणे वा सुधारणे, साक्षरता आणि साधी गणितीय कौशल्ये, विकास, स्वतःच्या गरजा आणि भावना समजण्यासाठी यासोबत इतर मुलांप्रमाणे त्यांना देखील डिजिटल शिक्षण घेता यावे, यासाठी सरकारच्या निर्देशानुसार ठाणे जिल्ह्यातील दिव्यांगांच्या २५ शाळांमधील १४ वर्गखोल्या डिजीटल करण्यात येणार आहे. यासाठी १० लाखांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे.
बहुविध पद्धतीने शिक्षण घेण्याच्या सर्व पद्धतींमध्ये सुसंगती आणणे शक्य व्हावे, म्हणून डिजिटल आणि रेडिओद्वारे प्रसारित होऊ शकणाऱ्या शैक्षणिक कार्यक्रमांचे एकत्रीकरण करण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या उपक्रमामुळे दृष्टी आणि श्रवण शक्तींबाबत दिव्यांग असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विकसित करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
साधारणतः सामान्य मुलांच्या बुद्धीमातेचा विचार करता त्यांना त्यानुसार प्रशिक्षण देण्यात येत असते. मात्र, त्या उलट दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे असते, त्यांना त्यांच्या बुद्धीक व श्रवण यांचा विचार करता, त्यांच्या कलेनुसार प्रशिक्षण देता यावे, यासाठी नश्नाल इन्स्टिट्यूट यांनी तयार केलेला अभ्यासक्रम डिजिटल पद्धतीने शिकविण्यात येणार आहे. त्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील दिव्यांगांच्या २५ शाळांमधील १४ वर्ग खोल्या डिजिटल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी १० लाखांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. त्या संदर्भातील निविदा प्रक्रिया ठाणे जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागच्या माध्यामातून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
