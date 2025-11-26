तिघा मित्रांकडून तरुणासह आईला मारहाण
भिवंडी, ता. २६ (वार्ताहर) : चेष्टा-मस्करी करताना झालेल्या गैरसमजातून तीन मित्रांनी संगनमताने शेजारच्या तरुणाला बेदम मारहाण केली. भांडण सोडवण्यासाठी आलेल्या तरुणाच्या आईलाही शिवीगाळ करून मारहाण केल्याची घटना न्यू आझादनगर परिसरात सोमवारी रात्री घडली. याप्रकरणी शांतीनगर पोलिस ठाण्यात तिघा मित्रांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
साहिल, नबिल्ला आणि सद्दाम अशी गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपींची नावे आहेत. तर जखमी तरुणाचे नाव सलमान युसूफ अन्सारी (१८) असे आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सलमान हा मजुरीचे काम करतो आणि कुटुंबासह न्यू आझादनगर पाईपलाइन बावडीजवळ राहतो. आरोपी तिघेही त्याच परिसरातील आहेत. २४ नोव्हेंबरला सकाळी सलमान मित्रासोबत कामावर जात असताना ते एकमेकांशी चेष्टा-मस्करी करत होते. त्या वेळी ते आपलीच चेष्टा करीत आहेत, असा गैरसमज नबिल्ला याला झाला. रात्रीच्या सुमारास हा राग मनात ठेवून नबिल्ला, साहिल आणि सद्दाम तिघेही सलमानजवळ आले. त्याचा जाब विचारत त्यांनी हल्ला केला. यामध्ये साहिलने दुचाकीच्या शॉकॲब्झॉर्बरच्या सराने सलमानच्या डोक्यात मारून त्याला गंभीर जखमी केले. भांडण सोडवण्यासाठी सलमानची आई पुढे आली असता तिघांनी त्यांच्यावरही मारहाण करत शिवीगाळ केली. या संपूर्ण घटनेनंतर शांतीनगर पोलिस ठाण्यात तिघांवर गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे.
