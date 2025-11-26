मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षांच्या तारखांमध्ये बदल
मुंबई, ता. २६ ः राज्यातील नगरपालिका आणि महापालिकांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई विद्यापीठाने आपल्याकडील १ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी परीक्षांच्या तारखांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या परीक्षा १ डिसेंबरऐवजी आता १६ डिसेंबरपासून सुरू होणार असल्याची माहिती विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या संचालक डॉ. पूजा रौंदळे यांनी दिली.
याबाबतची माहिती विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तारखांमध्ये करण्यात आलेल्या बदलानुसार १ डिसेंबरचा पेपर १६ डिसेंबरला, तर २ डिसेंबरचा पेपर १७ डिसेंबरला, ३ डिसेंबरचा पेपर १८ डिसेंबर आणि ४ डिसेंबरचा पेपर १९ डिसेंबरला होणार आहे. वेळेत मात्र कोणताही बदल करण्यात आला नसल्याचेही विद्यापीठाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
