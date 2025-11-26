संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे वाचन
संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे वाचन
घाटकोपर, ता. २६ (बातमीदार) ः संविधान दिनानिमित्त ज्ञान प्रसारक शिक्षण संस्थेच्या पार्क साईट, विक्रोळी येथील शिक्षकमित्र प्राचार्य बाळासाहेब म्हात्रे शैक्षणिक संकुलातील इंदिरा गांधी महाविद्यालय, संदेश विद्यालय अँड ज्युनिअर कॉलेज, सनराईज इंग्लिश स्कूल, राजीव गांधी विद्यालय व पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदी विद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने संविधान सन्मान कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाचा शुभारंभ संस्थेच्या विश्वस्त प्राचार्य मेघा म्हात्रे यांच्या हस्ते भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून करण्यात आला. विद्यार्थ्यांनी विभागातील डॉ. आंबेडकरनगर चौक, वर्षानगर बुद्धविहार, वर्षानगर चौक, साने गुरुजी चौक, आनंदगड नाका, हनुमाननगर चौक, रामनगर चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, अमृतनगर अशा आठ ठिकाणी संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे उपस्थित नागरिकांसमवेत सामूहिक वाचन केले.
