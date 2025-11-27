शिंदे गट-भाजपमध्ये कुरघोडी
अंबरनाथमध्ये अंतर्गत संघर्ष तीव्र
अंबरनाथ ता. २७ (वार्ताहर) : अंबरनाथमध्ये महायुतीतील शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप यांच्यातील अंतर्गत संघर्ष आणि कुरघोडी थांबण्याचे नाव घेत नाहीये. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ''एकमेकांच्या कार्यकर्त्यांना पक्षप्रवेश देऊ नका'' असा स्पष्ट इशारा देऊनही, अंबरनाथमध्ये दोन्ही पक्षांकडून कार्यकर्त्यांच्या पक्षप्रवेशाचा खेळ सुरूच आहे, ज्यामुळे राजकीय वातावरण अधिकच तापले आहे.
शिंदे गटाचे पदाधिकारी रूपसिंग धल यांना भाजपने प्रवेश दिला. याला प्रत्युत्तर म्हणून, भाजपच्या महिला पदाधिकारी रोझलीन फर्नांडिस यांनी शिवसेना (शिंदे गट) मध्ये प्रवेश केला. या परस्परविरोधी पक्षप्रवेशांमुळे दोन्ही पक्षांमध्ये पुन्हा एकदा मोठा तणाव निर्माण झाला आहे.
काही दिवसांपूर्वी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेच्या (शिंदे गट) काही नगरसेवकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. या घटनेची चर्चा थेट मंत्रिमंडळापासून अमित शहा यांच्या स्तरापर्यंत गेली होती, त्यानंतरच फडणवीस यांनी ''पक्षांतर थांबवा'' अशी सूचना दिली होती. भाजपचे पदाधिकारी नरेंद्र सूर्यवंशी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रोझलीन फर्नांडिस यांना उमेदवारी न मिळाल्याने त्या नाराज होत्या आणि त्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी पक्षांतर केले. सूर्यवंशी यांनी "ही नाराजी योग्य नाही" अशी टीकाही केली आहे.
