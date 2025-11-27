अंबरनाथमध्ये ‘८ तासांची युती नाट्यकथा’
अंबरनाथमध्ये आठ तासांचे युती नाट्य''
रिपाई-भाजप युती तुटली अन् जुळली!
बदलापूर, ता. २७ (बातमीदार) : अंबरनाथ नगर परिषदेच्या निवडणुकीत बुधवारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) आणि भाजप यांच्या युतीमध्ये मोठी राजकीय उलथापालथ झाली. केवळ आठ तासांच्या कालावधीत युती तुटण्याची आणि पुन्हा जुळण्याची नाट्यमय घटना घडल्याने स्थानिक राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे.
भाजपने दिलेल्या दोन जागांच्या आश्वासनाची पूर्तता न झाल्याचा आरोप करत आठवले गटाने अचानकपणे युती तोडल्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे स्थानिक राजकारणात खळबळ माजली. युती तुटल्याची घोषणा झाल्यानंतर अवघ्या आठ तासांतच या राजकीय समीकरणात बदल झाला. भाजपने तत्काळ आठवले गटाच्या पदाधिकाऱ्यांशी समन्वय बैठक घेतली. या बैठकीत नाराज पदाधिकाऱ्यांना स्वीकृत नगरसेवकपदाचे आश्वासन देण्यात आले.
स्वीकृत नगरसेवकाच्या आश्वासनानंतर आठवले गटाची नाराजी निवळली. त्यांनी पुन्हा निवडणुकीत भाजपासोबतच राहण्याचा निर्णय घेतला. दोन्ही पक्षांनी या सर्व प्रकाराला "गैरसमजुतीतून झालेला निर्णय" असे संबोधले आहे.तर आठवले गटाने स्पष्ट केले की, अंबरनाथ नगर परिषदेच्या निवडणुकीत आता आम्ही भाजपसोबत एकदिलाने लढणार आहोत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.