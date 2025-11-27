सीईओंच्या बदलीनंतर ठाणे जिल्हा परिषद सुस्तावली?
कल्याणच्या आरोग्य विभागात अनागोंदी
घुगे यांच्या बदलीनंतर प्रशासनाचा वेग मंदावल्याची चर्चा; अनपेक्षित चौकशी
टिटवाळा, ता. २७ (वार्ताहर) : जिल्हा परिषदेचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांची बदली होताच, प्रशासनाचा वेग मंदावल्याची चर्चा पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. कल्याण तालुक्यातील दहागाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील एका घटनेवरून आरोग्य विभागातील अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.
१६ सप्टेंबर रोजी दहागाव, निळजे आणि खडवली या तीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची बैठक पंचायत समितीत आयोजित करण्यात आली होती. याच वेळेत म्हारळ गावातील सामाजिक कार्यकर्ते महेश देशमुख हे एका रूग्णाला दहागाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रात घेऊन गेले असता वैद्यकीय अधिकारी अनुपस्थित होते. साध्या नर्समार्फत उपचार करण्यात येत असल्याचे दिसताच देशमुख यांनी बीडीओ आणि जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल केली. यानंतर १९ सप्टेंबर रोजी तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. आशा मुंजाळ यांनी बीडीओ आणि जिल्हा परिषदेला खुलासा सादर केला.
मात्र, त्यानंतर तब्बल तीन महिने कोणतीही कारवाई न होता अचानक २४ नोव्हेंबरला उद्याच चौकशी करण्यात असून जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दिनेश सुतार चौकशीसाठी येणार असल्याची माहिती देण्यात आली. मात्र, रात्री चौकशी रद्द झाल्याचे सांगितले. विशेष म्हणजे तक्रारदार महेश देशमुख यांनाच चौकशीबाबत कोणतीही सूचना देण्यात आली नव्हती. यातून विभागातील मनमानी, गोंधळ आणि समन्वयाचा अभाव उघड झाल्याचे म्हंटले जात आहे.
प्रभारी सीईओकडे अतिरिक्त भार
घुगे यांच्या बदलीनंतर कामकाजाचा वेग मंदावल्याची चर्चा असून सध्याचे प्रभारी सीईओ मनोज रानडे यांच्याकडे पालघरचाही कार्यभार असल्याने ठाण्याला आवश्यक वेळ मिळत नसल्याचे सांगितले जाते. परिणामी, काही अधिकारी-कर्मचारी या शिथिल परिस्थितीचा फायदा घेत असल्याचीही चर्चा आहे.
घटनेचा लेखी खुलासा मी आधीच सादर केला आहे. तीन महिन्यांनंतर अचानक चौकशी लागणे अनपेक्षित आहे. यामागील हेतू काय, हे समजत नाही.
- डॉ. आशा मुंजाळ, तालुका आरोग्य अधिकारी
मी तक्रारदार असूनही मला चौकशीची सूचना दिली गेली नाही. चौकशी कशी केली याचा तपशील मी माहिती अधिकारातून मागणार आहे.
- महेश देशमुख, तक्रारदार
