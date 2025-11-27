अल्पवयीन मुलांना वाम मार्गाला लावणाऱ्या कल्याण पूर्वेतील गेम झोन वर पोलिसांची कारवाई
गेम झोनवर पोलिसांची धाड
अल्पवयीनांना प्रवेश, प्रायव्हेट रूममधून गैरप्रकार ः तिघांना अटक
कल्याण, ता. २७ (वार्ताहर) : कल्याण पूर्वेकडील चिंचपाडा रोडवरील एका गेम झोनवर कोळसेवाडी पोलिसांनी छापा टाकून मालकासह तिघांना अटक केली आहे. या गेम झोनमध्ये अल्पवयीन मुलांना नियमबाह्य पद्धतीने प्रवेश देऊन प्रायव्हेट रूममध्ये गैरप्रकार सुरू असल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे. या प्रकरणी कोळसेवाडी पोलिस ठाण्यात विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करत तिघांना अटक केली आहे. पृथ्वीराज चव्हाण, श्रीराम चव्हाण आणि अमित सोनवणे अशी आरोपींची नावे आहेत.
कल्याण पूर्वेतील चिंचपाडा रोडवर एका बिल्डिंगच्या गाळ्यामध्ये या नावाने सुरू गेमझोनमध्ये कोणत्याही प्रकारची सुरक्षिततेच्या उपाययोजना किंवा नियमांचे पालन न करता अल्पवयीन मुला-मुलींना प्रवेश दिला जात असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) गणेश नहायदे, सपोनि दर्शन पाटील यांना मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे मंगळवारी (ता. २५) पोलिस पथकाने छापेमारी केली.
दरम्यान, अटी आणि शर्तीचे उल्लंघन करणाऱ्या गेमिंग झोनवर कारवाई सुरू राहणार आहे. पालकांनीसुद्धा याबाबत सतर्क राहून मुलांवर विशेष लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे, असे आवाहनही पोलिस उपायुक्त अतुल झेंडे यांनी पालकांना केलं आहे.
बंदीस्त रुम
धाडीदरम्यान गेमझोनच्या गाळ्यामध्ये १८ वर्षांखालील अल्पवयीन मुले-मुली हे आठ कॉम्युटरवर गेम खेळत असताना दिसून आले. तर, या गेमझोनमध्ये तळमजल्यावर एक बंद रूम होती. त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची लाईटची व्यवस्था, व्हेन्टिलेशनची व्यवस्था, फायर सुरक्षा उपकरण, सीसीटीव्ही कॅमेरे इत्यादी उपाययोजना केल्याचे आढळून आले नाही. याशिवाय रूममध्ये मुला-मुलींच्या उपस्थितीत अशोभनीय प्रकार सुरू असल्याचे पोलिसांना आढळले.
