हप्ता वसुलीचे अड्डे
करंजाडेत बेकायदा आठवडा बाजार
पनवेल, ता. २७ (बातमीदार) ः पालिका क्षेत्रातील आठवडा बाजार बंद करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत; पण करंजाडे वसाहतीत आठवड्याचे सातही दिवस बेकायदा आठवडा बाजार भरत असून फेरीवाल्यांकडून हप्ते वसुलीसाठी अल्पवयीन मुले, महिलांचा वापर केला जात आहे.
करंजाडेतील सिडको वसाहत परिसरात आठवड्यातील पाचही दिवस बाजार भरतो. मुंबईतील फेरीवाले येथे मोठ्या संख्येने येतात. एका बाजूला नदी, दुसऱ्या बाजूला महामार्ग असल्याने मर्यादित भू-भागात वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे रस्ते दिवसेंदिवस अपुरे पडत आहे. अशा परिस्थितीत बेकायदा आठवडा बाजारांमुळे सार्वजनिक जागेवरील अतिक्रमणांमुळे करजांडेतील रहिवासी कोंडीत सापडले आहेत.
चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ
रहिवासी भागातील वर्दळीच्या रस्त्यांवर बाजार भरत असल्याने एकेरी वाहन जाऊ शकत नाही. त्यामुळे वाहतूक कोंडीने रहिवासी हैराण झाले आहेत. बाजारातील गर्दीमुळे चोरीचे प्रकार वाढले असून भुरट्या चोरांकडून महिला तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना लक्ष्य केले जात आहे.
विरोधाची कारणे
- प्रतिबंधित प्लॅस्टिकचा वापर
- दररोज एक टनापेक्षा अधिक कचरा
- दुर्गंधी, डासांमुळे आरोग्याच्या समस्या
भरणारे आठवडा बाजार
वार ठिकाण
रविवार - काळभैरव मंदिर ते आर ४
सोमवार - आर ४, आर ५
मंगळवार - आर १ आर टू आर १ जिल्हा परिषद शाळा
बुधवार - सेक्टर ४ ते सेक्टर ५
गुरुवार - सेक्टर १ ते त्रिवेणी मंदिर फाटकापर्यंत
शुक्रवार - सेक्टर ५ ए
शनिवार - सेक्टर ४ ते सेक्टर ५ ए
करंजाडे वसाहतीमधील रस्त्यावर भरणाऱ्या आठवडा बाजाराबाबत स्थानिकांच्या अनेक तक्रारी आल्या आहेत. सिडकोसोबत ग्रामपंचायतीकडून लवकरच कारवाई केली जाणार आहे. तसेच ध्वनिक्षेपकातून आठवडा बाजार बंद करण्यासंदर्भात आवाहन करणार आहोत.
- मंगेश शेलार, सरपंच, करंजाडे
