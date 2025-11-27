पुलावरून वाहतेय राजकारण
पुलावरून वाहतेय राजकारण
ठाकुर्ली उड्डाणपुलावरून भाजपा शिवसेनेत फलक युद्ध
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २७ ः कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपा आणि शिंदे गटातील तणाव पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या ठाकुर्ली उड्डाणपुलाचे काम हा या दोन्ही पक्षांतील शीतयुद्धाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. असे असले तरी या पुलाचे काम प्रत्यक्षात पूर्ण कधी होईल? हा सवाल मात्र अनुत्तरीतच आहे.
ठाकुर्ली रेल्वे फाटक बंद झाल्यानंतर वाहतुकीचा भार हलका करण्यासाठी उड्डाणपुलाची संकल्पना सात-आठ वर्षांपूर्वी पुढे आली. भूमिपूजनानंतर रेल्वेच्या मदतीने ठाकुर्ली स्थानकापर्यंतचा पहिला टप्पा पूर्णही झाला. मात्र, स्थानक ते म्हसोबा चौक हा मुख्य टप्पा जागा हस्तांतरण, पुनर्वसन, पालिकेच्या आर्थिक अडचणींमुळे रखडला आहे. या पुलांसाठी नुकताच एमएमआरडीएकडून ३६ कोटींचा निधी जाहीर झाला आहे. यामुळे या पुलाच्या उभारणीला गती येणार असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर शिंदे गट आणि भाजपमध्ये पोस्टरयुध्द सुरु झाले आहे. दरम्यान, दोन्ही पक्ष एकमेकांवर ताशेरे ओढण्यात व्यस्त असताना, प्रत्यक्ष उड्डाणपूलाचे काम कधी पूर्ण होणार? हा मूळ प्रश्न नागरिकांसमोर अजूनही अनुत्तरीतच आहे.
शिंदे गटाचा अप्रत्यक्ष निशाणा
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या डोंबिवली विधानसभा मतदारसंघातील रखडलेल्या ठाकुर्ली उड्डाणपुलाच्या कामासाठी एमएमआरडीएकडून निधी मंजूर केल्याचे शिंदे गटाने सांगितले. यानंतर शिंदे गटाने सोमवारी (ता. २४) डोंबिवलीत जनता ओळखते विकासाचा खरा योद्धा कोण आणि आमचे काम बोलते, अशा आशयाचा फलक लावला. व यावर खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या विकास कामांचा उल्लेख करत रवींद्र चव्हाण यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका केली.
भाजपचे प्रत्युत्तर
या फलकाने भाजपा कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष पसरला असून प्रत्युत्तरा दाखल मंगळवारी (ता. २५) रात्री ठाकुर्ली परिसरात फलक लावण्यात आला. माजी नगरसेविका रेखा चौधरी, प्रमिला चौधरी, खुशबू चौधरी आणि साई शेलार यांच्या नावाने लागलेल्या या फलकांमध्ये भाजपने काही प्रश्न उपस्थित केले. २०१४ पासून उड्डाणपुलाचा प्रश्न मार्गी का लागला नाही? मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या काळात डोंबिवलीतील ३७२ कोटींचा निधी कोण रोखून धरत होते? १२ वर्षे रखडलेला पूल निवडणुका जवळ आल्या म्हणूनच आठवला का? याच माध्यमातून विकासाचा खरा योद्धा कोण आणि अडथळा कोण हे जनता ओळखते, असा टोला भाजपने शिंदे गटाला लगावला.
