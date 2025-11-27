दत्तजयंती उत्सव सोहळा
दत्तजयंती उत्सव सोहळा
मुंबई, ता. २७ ः श्री दत्तजयंती उत्सव मंडळ, समतानगर केतकी पाडा, दहिसर या मंडळाच्या वतीने गुरुवारी (ता. ४) श्री दत्तजयंती उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. यानिमित्ताने श्री सत्यनारायण पूजा आणि भंडाऱ्याचे आयोजन केले आहे. रात्री करमणूक कार्यक्रम, लहान मुलांचे संगीत नृत्य असे कार्यक्रम होणार आहेत. मंडळाला ३६ वर्षे पूर्ण झाल्याबाबत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. मंगळवारी (ता. ३०) महिलांसाठी खेळ पैठणीचा हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. प्रमुख पाहुणे माजी नगरसेवक बाळकृष्ण ब्रिद उपस्थित राहणार आहेत. या कार्यक्रमाला उपस्थित राहावे, असे आवाहन संपर्कप्रमुख रसिक शिरधनकर यांनी केले आहे.
