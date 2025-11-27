५ डिसेंबरला राज्यभर शाळा बंद आंदोलन
५ डिसेंबरला राज्यभर शाळा बंद आंदोलन
टीईटी सक्ती, संच मान्यतेच्या जीआरविरोधात शिक्षक संघटनांचा आक्रोश
जुईनगर, ता. २७ (बातमीदार) : राज्य शासनाने लागू केलेल्या टीईटी सक्तीच्या निर्णयाविरोधात तसेच १५ मार्च रोजी लागू करण्यात आलेल्या संच मान्यतेच्या कथित अन्यायकारक शासन निर्णयाच्या (जीआर) निषेधार्थ राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांनी ५ डिसेंबरला राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आंदोलनात खासगी तसेच अनुदानित शाळांतील हजारो शिक्षक मोठ्या संख्येने सहभागी होणार असल्याची माहिती शिक्षक संघटनांनी दिली आहे.
टीईटी परीक्षा सक्तीमुळे शिक्षकांमध्ये तीव्र भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ५३ वर्षांखालील सर्व शिक्षकांना टीईटी परीक्षा देणे बंधनकारक करण्यात आले असून, यामुळे अनेक अनुभवी शिक्षकांवर अनावश्यक मानसिक ताण निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी नागपूर येथे झालेल्या बैठकीत शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून शासनाची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्याप शिक्षण विभागाकडून कोणतेही स्पष्ट परिपत्रक काढण्यात आले नसल्याने शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. याशिवाय शैक्षणिक वर्षाच्या मध्यातच नवीन संच मान्यतेचे निकष लावून हजारो शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे अनेक विषयांचे शिक्षक शाळांमध्ये उपलब्ध राहणार नसल्याचा इशारा शिक्षक संघटनांनी दिला आहे. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन झाल्यास संपूर्ण शालेय नियोजन कोलमडेल आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल, अशी गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला तत्काळ स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या समस्यांमुळे अनेक शिक्षक शाळेच्या वेळेपूर्वी अथवा शाळा सुटल्यानंतर विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, मुंबई येथे वारंवार दाद मागत आहेत. मात्र शासनाकडून ठोस निर्णय नसल्याने संतप्त झालेल्या संघटनांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे.
................
दरम्यान, शिक्षक भारती संघटनेचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे यांनी सर्व विभागीय, जिल्हा व तालुका अध्यक्ष तसेच पदाधिकारी व सदस्यांना मोठ्या संख्येने या शाळा बंद आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. या आंदोलनास शिक्षक भारती संघटनेने जाहीर पाठिंबा दिल्याचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी सांगितले.
