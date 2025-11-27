मेडिटेशनच्या सहाय्याने विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन
दहावीच्या तयारीसाठी ‘सकाळ-एनआयई’चा पराग विद्यालयात उपक्रम
मुंबई, ता. २७ ः दहावीचा अभ्यास कसा करावा, परीक्षेला कसे सामोरे जावे, यासंदर्भात ‘सकाळ एनआयई’ आणि भांडुपचे पराग विद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने विद्यार्थ्यांसाठी एका मार्गदर्शन सत्राचे आयाेजन केले होते. या कार्यक्रमात हलक्या-फुलक्या वातावरणात, हसत-खेळत सोप्या पद्धतीने आणि मेडिटेशनच्या सहाय्याने अमोल कृष्णराव नलावडे यांनी विद्यार्थ्यांना टेन्शन न घेता दहावीची तयारी करा, असा सल्ला दिला.
शाळेतील मराठी आणि इंग्रजी माध्यमातील विद्यार्थी सहभागी झाले होते. आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक करिअर प्रशिक्षक असलेले अमोल नलावडे यांचे मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना नवऊर्जा देणारे ठरले. या प्रेरणादायी सत्रामुळे आत्मविश्वास, योग्य अभ्यासदिशा आणि बोर्ड परीक्षेचा प्रभावी सामना करण्याची तयारी विद्यार्थ्यांची झाली. पाहुण्यांचा सत्कार पराग विद्यालय आणि कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या पर्यवेक्षिका प्रियांका बागकर, पर्यवेक्षिका रम्या पुजारी यांनी केले. क्रीडा शिक्षक विकास गवळी यांनी पाहुण्यांचा परिचय आणि गंगाधरराव शिरगिरे यांनी आभार मानले. मुख्याध्यापिका अनिता विचारे आणि इयत्ता दहावीला शिकवणारा शिक्षकवृंद उपस्थित होता.
सत्रातील मुख्य मुद्दे
-दहावीचा अभ्यासक्रम स्मार्ट पद्धतीने हाताळण्याची प्रभावी तंत्रे
- मोठे प्रश्न सहज लक्षात ठेवण्यासाठी उपाय
- उज्ज्वल यशासाठी आवश्यक अभ्यासशिस्त व नियम
