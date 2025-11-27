भाजप कार्यकर्त्यावर कोयत्याने जीवघेणा हल्ला
भाजप कार्यकर्त्यावर हल्ला
अंबरनाथमध्ये शिवसेनेच्या कार्यकर्त्याकडून कोयत्याने वार
अंबरनाथ, ता. २७ (वार्ताहर) ः भाजपच्या कार्यकर्त्यावर हल्ल्याची धक्कादायक घटना अंबरनाथमध्ये घडली. बुधवारी (ता. २६) सायंकाळी शिवसेना (शिंदे गट)च्या कार्यकर्त्याने हा हल्ला केला. या हल्ल्यात भाजप कार्यकर्ता जखमी झाला. याप्रकरणी अंबरनाथ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजप कार्यकर्ते सत्यम तेलंगे (वय २२) याच्यावर शिवसेना उमेदवार शैलेश भोईर यांचे कार्यकर्ते साहिल वडनेरे याने कोयत्याने हल्ला केला. ही घटना पश्चिम येथील एम्पायर होम सोसायटी येथे घडली. साहिलने त्याला फोन करून खाली बोलावले आणि शैलेश भोईर, विनोद भोईर, समीर मगर, जयेश मगर व अमन सोनकांबळे यांच्याविरोधात काही बोलायचे नाही. शैलेशदादाच्या विरोधात प्रचार करायचा नाही, नाहीतर तुला मारून टाकू, असे बोलून जीवे मारण्याच्या उद्देशाने सत्यम याच्या मानेवर कोयत्याने वार करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु तो त्याने चुकविण्यासाठी डावा हात पुढे केला. वार मनगट, तळहात, अंगठ्यावर व एक वार पाठीवर करून गंभीर जखमी केले. या वेळी बिल्डिंगचे वॉचमन अनिल यालाही, आगे आयेगा तो तेरे को काट डालेगा, अशी धमकी दिली. दरम्यान, या हल्ल्यानंतर साहिल आणि त्याचे दोन साथीदार फरार झाले आहेत. याप्रकरणी अंबरनाथ पोलिसांनी गुन्हा दाखल करीत अधिक तपास सुरू केला आहे.
--
माहीत नाही
याप्रकरणी शिवसेनेचे उमेदवार शैलेश भोईर यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले, की याप्रकरणी मला अद्याप काहीही माहीत नाही. तसेच सध्या निवडणुका सुरू असल्याने कोणीही उठून आरोप करतो; मात्र या घटनेची संपूर्ण माहिती घेण्याचा मी प्रयत्न करतो.
