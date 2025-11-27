ज्वालामुखी उद्रेकाचा मुंबईशी संबंध नाही!
वायुप्रदूषणावरून उच्च न्यायालयाचा संताप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : मुंबई आणि परिसरातील हवेचा दर्जा प्रदूषणामुळे चांगलाच खालावत असताना त्यावर सुरू असलेल्या सुनावणीत कारण देताना राज्य सरकारने ‘इथिओपियातील ज्वालामुखीच्या राखेमुळे’ प्रदूषण वाढल्याचे सांगितल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. ‘त्या ज्वालामुखीच्या उद्रेकाचा आणि मुंबईसह परिसरातील वाढत्या प्रदूषणाचा कोणताही संबंध नाही. मुंबईची दृश्यमानता मागील अनेक दिवसांपासून खालावली आहे. त्यावर आपण कोणत्या उपाययोजना केल्यात ते सांगा’, अशा शब्दांत विचारणा करीत उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारवर कडक ताशेरे ओढले.
मुंबईतील हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक खालावत असल्याच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयात २०२३ पासून अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. वाढत्या प्रदूषणाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने वेळोवेळी आदेशही दिले आहेत; मात्र मागील काही दिवसांपासून मुंबईसह परिसरात हवेचा दर्जा प्रचंड खालावल्याचे न्यायालयीन मित्र (अमायकस) दरायस खंबाटा आणि वनशक्तीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर दोन दिवसांपूर्वी इथिओपियामध्ये ज्वालामुखीच्या उद्रेकामुळे वायुप्रदूषण वाढल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला; परंतु राज्य सरकारचा हा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला. दुसरीकडे तसेच गेल्यावर्षी एक्यूआयबाबत विविध उपाययोजना, सूचना पालिका प्रशासनाकडे देण्यात आल्या होत्या. त्यावर पालिकेकडून १२ जूनपर्यंत अहवाल येणे अपेक्षित असताना अद्याप अहवाल प्राप्त झाला नसल्याचे ॲड. द्वारकादास यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने पालिकेलाही शुक्रवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
५०० मीटर पुढचेही दिसत नव्हते!
ज्वालामुखीच्या उद्रेकाचे कारण देऊन नका. त्याआधीपासूनच हवेचा दर्जा खूप वाईट होता. ५०० मीटरपुढची दृश्यमानता नसल्याचे न्यायालयाने राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणाचाही संदर्भ न्यायालयाने दिला. राजधानी दिल्लीत वायुप्रदूषणामूळे काय घडत आहे ते आपण सर्वजण पाहात आहोत. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी पालिका आणि राज्य सरकारने आतापर्यंत कोणत्या उपाययोजना केल्या, असा सवाल करीत खंडपीठाने राज्य सरकार, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
मुंबईची हवा पुन्हा खराब
मुंबईतील वायुप्रदूषण आज पुन्हा वाढले असून सरासरी एक्यूआय १६७ नोंदवला गेला. सर्वाधिक एक्यूआय मुलुंडमध्ये २५६, माझगाव २४६, बोरिवली २२६, देवनार २१९, अंधेरी २०४, कुलाबा येथे २०६ होता. वांद्रे, चेंबूर, भायखळा, कुर्ला, मालाड, घाटकोपर, विलेपार्ले येथे एक्यूआय १५० ते १८० दरम्यान नोंदवला गेला. वायुप्रदूषण वाढल्याने नागरिकांनी मास्कचा वापर, सकाळ-संध्याकाळ बाहेर न जाणे तसेच लहान मुले व ज्येष्ठांची विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन आरोग्य तज्ज्ञांनी केले आहे.
