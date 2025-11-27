काँग्रेस जिल्हाध्यक्षपदी राजाभाऊ पातकर
सरळगाव, ता. २७ (बातमीदार) : कल्याण-डोंबिवली काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सचिन पोटे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर राजाभाऊ पातकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष ॲड. गणेश पाटील यांनी ही नियुक्ती जाहीर केली असून, नियुक्तीपत्र पातकर यांना प्रदान करण्यात आले आहे.
नियुक्तीची माहिती मिळताच पातकर यांच्या कार्यालयात काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला. बहुजन समाजातील एका कार्यकर्त्याला जिल्हाध्यक्षपदाची जबाबदारी मिळाल्याने त्यांनी पक्षाचे आभार मानले. या वेळी पातकर यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले, पक्ष बळकटीकरणासाठी ही मोठी संधी असून, माजी जिल्हाध्यक्ष सचिन पोटे यांनी राजीनामा दिला असला तरी त्यांना आणि सर्व कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन संघटना मजबूत करण्यासाठी काम करणार आहे. पुढे बोलताना त्यांनी कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीतील काँग्रेसच्या भवितव्याबद्दल आत्मविश्वास व्यक्त केला. आगामी महापालिकेत जो महापौर बसेल, त्यात काँग्रेसचा सिंहाचा वाटा असेल, असा विश्वास पातकर यांनी व्यक्त केला.
