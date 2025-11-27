मध्य रेल्वेवर पुन्हा बनावट तिकीट : महिला ताब्यात; पतीच ‘मास्टरमाइंड’
मध्य रेल्वेवर पुन्हा बनावट पास
एसी लोकलमध्ये महिला प्रवासी अटक; पतीवरही गुन्हा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : मध्य रेल्वेत बनावट तिकिटांचा प्रकार पुन्हा समोर आला आहे. कल्याण-दादर वातानुकूलित लोकलमध्ये तिकीट तपासणीदरम्यान सतर्कतेने काम करणाऱ्या तिकीट निरीक्षक विशाल नवले यांनी बनावट सीझन तिकीट (पास) वापरणाऱ्या एका महिला प्रवाशाला पकडले.
ही घटना बुधवारी (ता. २६) सकाळी १०.०२ वाजता वातानुकूलित लोकलमध्ये घडली. अंबरनाथ-दादर प्रवासासाठी दाखवलेले यूटीएसद्वारे जारी केलेले सीझन तिकीट प्रथमदर्शनी वैध दिसत होते; मात्र सखोल तपासणीदरम्यान नवले यांना तिकीट संशयास्पद वाटले. त्यानंतर पोलिसांकडून झालेल्या पडताळणीत हे तिकीट जुन्या, कालबाह्य तिकिटावरून तयार केलेले बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले. संबंधित महिला प्रवासी गुडिया शर्मा यांना तत्काळ कल्याण लोहमार्ग पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. पुढील चौकशीत आणखी धक्कादायक माहिती समोर आली. हे बनावट तिकीट तयार करण्यामागे तिचे पती ओंकार शर्मा यांचा थेट सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यांनीच जुन्या तिकिटाचा वापर करून हे नवे तिकीट तयार केले आणि पत्नीला दिले होते. दोघांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता २०२३च्या संबंधित कलमान्वये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तिकीट निरीक्षक विशाल नवले यांच्या सजग कामगिरीमुळे हा प्रकार वेळेत उघड झाला. त्यांनी दाखवलेली दक्षता ही रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी आदर्शवत असल्याचे वरिष्ठांनी सांगितले.
...
रेल्वेची सूचना
मध्य रेल्वेने प्रवाशांना इशारा दिला आहे, की बनावट तिकीट तयार करणे, मिळवणे किंवा त्यावरून प्रवास करणे हा गंभीर गुन्हा असून दंडाबरोबरच कमाल सात वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. रेल्वेने नागरिकांना विनंती केली आहे, की अशा फसवणुकीच्या प्रकारांपासून दूर राहावे, योग्य तिकीट घ्यावे आणि नियमित तपासणीदरम्यान सहकार्य करावे.
