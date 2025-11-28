उल्हासनगर महापालिकेत शॉर्टसर्किटमुळे लागली आग
उल्हासनगर, ता. २८ (वार्ताहर) ः उल्हासनगर महापालिकेत शुक्रवारी दुपारी पहिल्या मजल्यावरील उद्यान विभाग कार्यालयाच्या बाहेर शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली. आगीने अवघ्या काही क्षणांत परिसर धुराने भरून गेला. अग्निशमन दलाने त्यावर नियंत्रण मिळवल्याने मोठी दुर्घटना टळली. या आगीत वायरिंग आणि बोर्डजवळ ठिणग्या उडू लागल्या. काही क्षणांतच धूर कॉरिडॉरच्या दिशेने पसरला आणि उपस्थित कर्मचारी व नागरिकांमध्ये एकच धावपळ उडाली. घटना समजताच सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ सतर्कता दाखवत अग्निशमन विभागाला संपर्क साधला. काही मिनिटांतच अग्निशमन दलाने आग नियंत्रणात आणली.
