विक्रमगड पोलिसांची कारवाई दमन बनावटीचा दारूचा पकडला कंटेनर
दमन बनावटीचा मद्यसाठा जप्त
विक्रमगड पोलिसांची मोठी कारवाई
विक्रमगड, ता. २८ (बातमीदार)ः विक्रमगड तालुक्यात दादडे हद्दीत पोलिसांना मद्य वाहतुकीसंदर्भात गुप्त माहिती मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी विक्रमगड हद्दीत सापळा रचत कंटेनरची तपासणी केली. कंटेनरमध्ये सुरुवातीच्या भागात पॅकिंगसाठी वापरण्यात आलेल्या टेपचे खोके व आतल्या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात दमण बनावटीची दारू आढळली. हा कंटेनर विक्रमगडच्या दिशेने येत असताना तपासादरम्यान ही कारवाई करण्यात आली. या कंटेनरचा चालक पोलिसांना पाहून फरार झाला असून पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत.
कारवाईत कंटेनरसह विविध ब्रँडच्या दमन बनावटीच्या मद्याचे ३९५ बॉक्स जप्त करण्यात आले असून, सुमारे ११ लाख २० हजार ४०० रुपयांचा मद्यसाठा जप्त करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दमन दारू जप्त करण्याची घटना घडली असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे. या कारवाईत पीएसआय रमेश बेलकर यांच्यासह हवालदार सुनील पाटील, शिवाजी भोईर, साईनाथ तांबडी, उत्तम बिरारी, पोलिस नाईक मनोज चौधरी, पोलिस शिपाई मयूर तरसे, पोलिस नाईक सुशील बांगर, पोलिस शिपाई चेतन मोहडकर यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.
माहितीच्या आधारे आम्ही कंटेनर तपासला असता आम्हाला या कंटेनरमध्ये दमन बनावटीचा मद्यसाठा आढळून आला. हा मद्यसाठा जप्त करण्यात आला असून अधिक तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक अजित गोळे यांनी दिली.
