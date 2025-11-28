दुबार नावांमुळे नागरिकांत संभ्रम
भूमिका स्पष्ट करण्याची काँग्रेसची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : मुंबई महापालिकेची प्रारूप मतदार यादी नुकतीच जाहीर झाली; परंतु या यादीत प्रचंड मोठे घोळ आहेत. या यादीत तब्बल ११ लाख दुबार मतदारांची नावे आहेत. दुबार नावांमुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.
मुंबई काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने खासदार वर्षा गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली आज राज्य निवडणूक आयुक्त यांची भेट घेतली. दुबार मतदार यादीबाबत जिल्हा अधिकारी, उपायुक्त यांना विचारले असता त्यांनाही याबाबत स्पष्टता नाही. दुबार मतदारांची यादी का प्रसिद्ध करीत नाहीत, दुबार मतदारांकडून शपथपत्र घेणार, फॉर्म घेणार याबाबत निवडणूक आयुक्त काय कारवाई करणार, याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी. दुबार मतदाराचे नाव कुठे आहे, हेही सांगितले जावे. दुबार नावांसंदर्भात शेवटच्या दिवशी शपथपत्र लिहून घेणार असे सांगतात. त्यामुळे आणखी संभ्रम वाढणार आहे. हा नागरिकांना नाहक त्रास असून, यामुळे मतदान कमी होण्याची भीती आहे, असे वर्षा गायकवाड यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले. या वेळी आमदार अमिन पटेल, डॉ. ज्योती गायकवाड, अखिल भारतीय काँग्रेस सचिव सचिन सावंत, प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस, राजेश शर्मा आदी उपस्थित होते. दरम्यान, काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर उद्या शनिवारी (ता. २९) दुपारी ३ वाजता बैठक होणार आहे.
...
समन्वय नाही!
मागील नऊ वर्षांपासून वॉर्डरचना झालेली नाही. ऑक्टोबर २०२४पासून कोणतीही मतदार यादी जाहीर झालेली नाही. जी प्रारूप मतदार यादी जाहीर झालेली आहे त्यातून सात हजार ते नऊ हजार मतदारांची नावे एका वाॅर्डातून दुसऱ्या वाॅर्डात शिफ्ट केलेली आहेत. धारावी, अंधेरी, कांदिवली यासह अनेक ठिकाणी असा घोळ झालेला आहे. निवडणूक आयोग व महापालिका यांच्यात काहीही समन्वय नाही. कोणाची काय भूमिका आहे, ते स्पष्ट झालेले नाही.
