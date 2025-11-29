मंगळवारी डोंबिवलीचा पाणीपुरवठा बंद
मंगळवारी डोंबिवलीचा पाणीपुरवठा बंद राहणार!
नेतिवली जलशुद्धीकरण केंद्रात दुरुस्तीची कामे
कल्याण, ता. २९ (वार्ताहर) ः कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात मंगळवारी (ता. २) पाणीपुरवठा खंडित ठेवण्यात येणार आहे. मोहिली उदंचन केंद्र आणि नेतिवली जलशुद्धीकरण केंद्रातील आवश्यक दुरुस्तीच्या कामांमुळे हा ‘शट डाऊन’ घेण्यात येणार आहे.
मोहिली उदंचन केंद्र आणि नेतिवली जलशुद्धीकरण केंद्रातील विद्युत व यांत्रिकी उपकरणांची दुरुस्ती, तसेच डोंबिवली विभागाच्या पाणी वितरण व्यवस्थेतील आवश्यक दुरुस्तीची कामे करण्यासाठी पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या मोहिली उदंचन केंद्रातून उल्हास नदीचे पाणी उचलले जाते आणि नेतिवली येथील १५० द.ल.लि. क्षमतेच्या जलशुद्धीकरण केंद्राद्वारे शुद्ध करून डोंबिवलीला पुरवले जाते. त्यामुळे ही दुरुस्तीची कामे करणे आवश्यक असल्याने पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात येणार आहे. डोंबिवली पूर्व आणि पश्चिम विभागातील नागरिकांनी या कालावधीत पाण्याचा पुरेसा साठा करून ठेवावा आणि महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागास सहकार्य करावे, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे.
कधी आणि कुठे पाणी बंद?
दिवस : मंगळवार
तारीख : २ डिसेंबर २०२५
वेळ : सकाळी ९ वाजल्यापासून सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत (९ तास)
बाधित विभाग : डोंबिवली पूर्व आणि डोंबिवली पश्चिम
