संविधानाचा दीप, राष्ट्राला ध्रुव ताऱ्याप्रमाणे दिशा देत आहे : डॉ. संजय देशमुख
संविधानाचा दीप राष्ट्राला ध्रुव ताऱ्याप्रमाणे दिशा देत आहे : डॉ. संजय देशमुख
‘आपले संविधान’ पुस्तकाचे प्रकाशन
वसई/विरार ता. २९ ( बातमीदार) : संविधानाचा दीप आपल्या राष्ट्राला ध्रुव ताऱ्याप्रमाणे दिशा देत आहे, असे प्रतिपादन मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख यांनी विरार येथे केले. भारतीय संविधानाच्या मूल्यांविषयी भावी पिढीमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी विरार पश्चिम येथील यश विद्यानिकेतन ग्लोबल स्कूलमध्ये ‘संविधान दिन’ मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. या वेळी पद्मश्री रमेश पतंगे लिखित ‘आपले संविधान’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.
माजी महापौर राजीव पाटील यांच्या पुढाकारातून ‘आपले संविधान’ या मराठी आणि इंग्रजी भाषेतील पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. डॉ. देशमुख यांनी हा ग्रंथ म्हणजे संविधानाच्या मूळ आत्म्याचे स्फुरण घेणारा साक्षात्कार असल्याचे नमूद केले. डॉ. देशमुख म्हणाले, की भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नेतृत्व हे केवळ कायदेविषयक नव्हते; ते मनुष्याच्या प्रतिष्ठेचा घोष होते. त्यांनी अधिकारांना कर्तव्यांची जोड दिली, समतेला स्वातंत्र्याचा पाया दिला आणि बंधुत्वाला राष्ट्रनिर्मितीची शाश्वत दिशा दिली.
रमेश पतंगे यांनी या पुस्तकात न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांची माहिती करून दिली आहे, असे सांगितले.
माजी महापौर राजीव पाटील यांनी भावी पिढीतील नागरिकत्व संवेदनशीलता वाढवण्यासाठी असे कार्यक्रम दरवर्षी आयोजित केले जातील, असे सांगितले. या वेळी मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलसचिव दिनेश कांबळे, शाळेचे संस्थापक संजीव पाटील, साधना पाटील यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
संविधान विषयावर आधारित स्पर्धा
संविधान दिनानिमित्त शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी वक्तृत्व, निबंध लेखन, न्यूज अँकरिंग, पोस्टर तयार करणे अशा विविध स्पर्धा आयोजित केल्या होत्या. वसई तालुक्यातील विविध २३ संस्थांमधून एकूण २२९ विद्यार्थ्यांनी या उपक्रमात सहभाग नोंदवला. मुख्य प्रकाशन समारंभानंतर विजेत्या स्पर्धकांचा सन्मान करण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.