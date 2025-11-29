स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मतदार संघात सार्वजनिक सुट्टी जाहीर
पालघरमध्ये २ डिसेंबरला सार्वजनिक सुट्टी!
पालघर, ता. २९ (बातमीदार) : नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांच्या अनुषंगाने पालघर जिल्ह्यातील डहाणू, जव्हार, पालघर आणि वाडा या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदारसंघात मंगळवारी (ता. २) राज्य सरकारने सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे.
या क्षेत्रातील मतदारांना, जे कामासाठी जिल्ह्याबाहेर किंवा सीमेलगतच्या भागात कार्यरत आहेत, त्यांनाही मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा सर्व कामगार, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मतदानाच्या दिवशी भरपगारी सुट्टी देण्यात येणार आहे. दरम्यान, या निवडणुकीसंदर्भात कोणत्याही तक्रारी किंवा अडचणी असल्यास, २ डिसेंबर रोजी कामगार उप आयुक्त, पालघर यांच्या कार्यालयात नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. नागरिकांनी ०२५२५-२९७१०२ या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन कामगार उप आयुक्त, पालघर यांनी केले आहे.
