मुंबई

धारावी कोळीवाड्याने अन्याविरोधात दंड थोपटले ; आंदोलनातून समाज एकवटला

आमच्यावर अन्यायकारक विकास लादू नका!
धारावी कोळीवाड्यात आंदोलन
धारावी, ता. २९ (बातमीदार) : धारावी पुनर्वसन योजनेचे अधिकारी किंवा अप्रत्यक्षरीत्या अदाणी समूहाकडून कोळीवाड्यातील वहिवाटीच्या जागा चुकीच्या पद्धतीने बळकावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असा आरोप करीत धारावी कोळीवाड्यामधील नागरिकांनी आंदोलन केले.
धारावी कोळी जमात ट्रस्टतर्फे कोळीवाड्यातील नागरिक एकत्र आले होते. आम्ही इथले मूळ भूमिपुत्र आहोत. सरकारने आमच्यावर अन्यायकारक विकास लादू नये, अशी सरकारला या वेळी विनवणी करण्यात आली. शेकडो नागरिक कोळीवाड्यातील गुरुदत्त व्यायामशाळ येथे जमा झाले होते. तिथून त्यांनी कोळीवाड्यात मोर्चा काढला होता. हातात काळे झेंडे घेऊन निषेध नोंदवण्यात आला. तसेच विविध मागण्यांचे व घोषणांचे फलक मोर्चेकऱ्यांनी मोर्चात हाती घेतले होते.
अचानकपणे कोळीवाड्यातील एका भागात पत्रे लावण्याचे काम मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात सुरू झाले आहे. त्‍यामुळे नाराज झालेल्या कोळी बांधवांनी सरकारला जाब विचारण्यासाठी आंदोलनाचा निर्णय घेतला. पुनर्वसन प्रकल्प झोपडीधारकांसाठी असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. त्यात कोळीवाड्याचे अस्तित्व पुसले जाऊ नये, अशी आशा या वेळी व्यक्त करण्यात आली. काँग्रेसच्या मुंबई अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड, माजी नगरसेवक वसंत नकाशे यांच्यासह धारावी कोळी जमात ट्रस्टचे अध्यक्ष डॉमनिक कोळी, सचिव दिगंबर चंद्रकांत कोळी, सदस्य जोसेफ कोळी, देवयानी कोळी, मोनिका कोळी आदींची या वेळी उपस्‍थिती होती.

काय आहेत मागण्या?
राज्‍य सरकारने कोळी समाजाला विश्वासात घ्यावे, धारावी पुनर्वसन प्रकल्पात कोळीवाड्याचे क्षेत्रफळ चुकीचे दाखवले आहे. त्याची दुरुस्ती करण्यात यावी, अशा अनेक मागण्या या वेळी करण्यात आल्‍या.

