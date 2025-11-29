रोड अपघातात चिमुरडा जखमी
तीनवर्षीय चिमुकल्याला स्कूलबसची धडक
गंभीर मार, मूत्रपिंडावर शस्त्रक्रिया; गुन्हा दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २९ : शाळा सुटल्यावर घरी जाण्यासाठी रस्ता ओलांडत असताना तीनवर्षीय चिमुरड्याला एका स्कूलबसने धडक दिली. या अपघातात तो गंभीर जखमी झाला असून, त्याला मुंबईतील सायन रुग्णालयात उपचाराकरिता दाखल करण्यात आले आहे. डॉक्टरांनी तपासल्यावर त्याच्या मूत्रपिंडाला मार लागल्याचे सांगून तातडीने शस्त्रक्रिया केली आहे.
कृष्णा पटेल असे त्या तीन वर्षीय चिमुकल्याचे नाव असून, तो सोमवारी (ता. २४) मावशी वैष्णवी शिंदेसोबत घरी जात होता. यादरम्यान रस्ता ओलांडताना स्कूलबसने त्या दोघांना धडक दिली. या वेळी वैष्णवी आणि कृष्णा हे दोघे खाली पडले. त्यांना तातडीने कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र कृष्णा याच्या कमरेला आणि पायाला मुका मार लागल्याने सायन रुग्णालयात नेण्याचा सल्ला देण्यात आला. येथे डॉक्टरांनी तपासल्यावर त्या चिमुरड्याच्या मूत्रपिंडास मार लागल्याचे सांगत त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. याप्रकरणी कापूरबावडी पोलिस ठाण्यात स्कूलबसचालकाविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मंजूषा भोंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.