दादर मध्ये क्रिकेट आणि खोखोची चुरस रंगणार
मुंबई, ता. २९ ः मनसेचे उपशहर अध्यक्ष यशवंत किल्लेदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली नाईट फ्रेंड्स क्रिकेट क्लबने दादर येथील दत्ता राऊळ मैदानात रविवारी (ता. ३०) मर्यादित चेंडूचे दिवस-रात्र क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. तसेच इन्स्पायर फाउंडेशनने केशव दाते मैदानात मुंबई खो-खो संघटनेच्या मान्यतेने कुमार मुली गट जिल्हा अजिंक्यपद व निवड चाचणी स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. क्रिकेट आणि खो-खो या दोन्ही लोकप्रिय खेळांच्या माध्यमातून तरुणांना शारीरिक तंदुरुस्तीबरोबरच स्पर्धात्मक वृत्ती, संघभावना आणि क्रीडासंस्कार रुजवण्याचा प्रयत्न असणार आहे, असे यशवंत किल्लेदार यांनी सांगितले. विजेत्यांना ट्रॉफी आणि प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात येणार आहे.
