संविधान मूल्यांचा दैनंदिन जीवनात अवलंब करा
कल्याण (वार्ताहर) : पालिकेत संविधान दिन उत्साहात आणि विविध उपक्रमांनी साजरा करण्यात आला. संविधान मूल्यांची जनजागृती शहरातील नागरिक, विद्यार्थी आणि शैक्षणिक संस्थांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी गेल्या पूर्ण वर्षभरात ‘हर घर संविधान’, सामूहिक प्रास्ताविक वाचन, निबंध, वक्तृत्व, रंगोळी स्पर्धा, व्याख्यानमाला आणि चर्चासत्रे अशा विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. मुख्य कार्यक्रमात आयुक्त अभिनव गोयल यांनी मार्गदर्शन करताना नागरिकांनी मूलभूत अधिकारांबरोबरच मूलभूत कर्तव्यांचे पालन करून समानता, न्याय आणि लोकशाही मूल्यांचे दैनंदिन जीवनात पालन करणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या कार्यक्रमात संविधान अभ्यासक व विश्लेषक प्राध्यापक नूरखा पठाण यांनी भारतीय संविधानाची वैशिष्ट्ये, लोकशाही व्यवस्था, सामाजिक समरसता आणि बदलत्या सामाजिक संदर्भातील संविधानाचे महत्त्व या विषयांवर प्रभावी विचार मांडले. अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे, अतिरिक्त आयुक्त हर्षल गायकवाड, उपायुक्त संजय जाधव, प्रसाद बोरकर, रामदास कोकरे, महापालिका सचिव किशोर शेळके, प्रमुख पाहुणे सिद्धोधन आहेर, माजी महापौर रमेश जाधव, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा रोकडे, रतन बनसोडे, संयोजक चंद्रकांत पोळ, विजय सरकटे आणि संतोष हेरोडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कार्यक्रमाचे प्रस्ताविक संस्था अध्यक्ष चंद्रकांत पोळ यांनी केले.
