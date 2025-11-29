संविधानिक मूल्य व तत्वे दैनंदिन आचरणात आणावीत
संविधानिक मूल्ये, तत्त्वे दैनंदिन आचरणात आणावीत
डॉ. श्रीमंत शिवाजी कोकाटे यांचे प्रतिपादन
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २८ : भारतातील प्राचीन परंपरा व युरोपातील विविध संविधांनांशी तुलना करताना मुलींच्या जन्माचे स्वागत, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, राइट टू एज्युकेशन, मूलभूत हक्क व कर्तव्ये, पर्यावरण संरक्षण, मातृभाषेची अस्मिता, बहुभाषिकता, विशेषाधिकार अशा अनेक महत्त्वाच्या पैलूंवर प्रभावी विचारमंथन भारतीय संविधानात केले आहे. आपले संविधान मानवतावादी व विज्ञानवादी आहे. एकमेकांच्या विचारांमध्ये मतभेद असणे चूक नाही, परंतु द्वेष मात्र नसावा, असा मोलाचा संदेश ख्यातनाम वक्ते डॉ. श्रीमंत शिवाजी कोकाटे यांनी ‘संविधानाने आपल्याला काय दिले?’ या विषयावर मार्गदर्शन करताना दिले.
संविधान अमृत महोत्सवाअंतर्गत ‘घर घर संविधान’ या उपक्रमाच्या निमित्ताने उपायुक्त (शिक्षण) सचिन सांगळे यांच्या मार्गदर्शनाने व शिक्षणाधिकारी कमलाकांत म्हेत्रे यांच्या संकल्पनेतून शिक्षण विभागाच्या वतीने नुकताच किसननगर येथे सर्व पालिका, शासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थ सहाय्यित शाळांतील मुख्याध्यापकांसाठी विशेष व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी शिक्षण उपायुक्त सचिन सांगळे यांनी संविधानाविषयी आपले विचार व्यक्त केले. या वेळी सर्व उपस्थित मुख्याध्यापक व मान्यवरांनी संविधानाच्या उद्देशिकेचे वाचन केले. उपस्थित मख्याध्यापकांना संविधान उद्देशिका प्रत वितरीत करण्यात आली. वक्त्यांचा परिचय शाळा क्र. २३चे प्रभारी मुख्याध्यापक दीपक मोराणकर यांनी करून दिला. या व्याख्यानास सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांतील एकूण ४८७ मुख्याध्यापक उपस्थित होते.
श्रोत्यांना खिळवून ठेवले
कोकाटे यांनी भारतीय संविधानाची निर्मिती, त्यामागील ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, संविधानाचे सर्वोच्च स्थान, मूलभूत हक्क, कर्तव्ये, स्वातंत्र्य, समानता, सामाजिक न्याय व धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकात्मता या संविधानिक मूल्यांचे सोदाहरण स्पष्टीकरण केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांविषयी बोलताना त्यांचे वाचनप्रेम, लेखन, जातीनिर्मूलन, पत्रकारिता, कायदामंत्री म्हणून केलेले कार्य आणि सामाजिक-शैक्षणिक अतुलनीय योगदान या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला. या वेळी कोकाटे यांनी उपस्थित श्रोत्यांना अक्षरशः खिळवून ठेवले होते, अशा प्रतिक्रिया श्रोत्यांमधून आल्या.
